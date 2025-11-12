Путин этого не выдержит: в Польше спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится к длительной войне против России, которая может занять еще три года. В то же время, он убежден, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выдержать такой затяжной конфликт.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

В интервью подкасту The Rest Is Politics Сикорский рассказал, что у украинской армии есть ресурсы для ведения войны еще на несколько лет. По его словам, Киев уже частично обеспечивает себя вооружением, что свидетельствует о наращивании оборонного потенциала, в то время как Россия, по мнению Сикорского, не способна выдержать продолжительный конфликт.

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно продолжаются около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года. Мы собираемся предоставить Украине средства для сопротивления, используя замороженные российские активы. Сейчас Украина производит половину беспилотников и ракет", — отметил Сикорский.

Сикорский также напомнил, что война России против Украины длится уже более десяти лет, если считать с момента аннексии Крыма. По его мнению, Кремль потерпел стратегическое поражение, ведь не достиг ни одной из поставленных целей.

"Мы думали, что у него вторая армия в мире, а он думал, что это будет легкая прогулка, трехдневная операция. Более десяти лет спустя он все еще воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", — отметил глава МИД Польши.

Министр также заявил, что поражение Украины в войне против РФ создаст прямую угрозу Польше и всему восточному флангу НАТО.

"Если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. Мы тратили 2% ВВП на оборону в течение 20 лет, сейчас – 4,7%. Мы будем есть траву, чем снова станем российской колонией", — подчеркнул Сикорский.

