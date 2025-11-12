Путин этого не выдержит: в Польше спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война

Рубрики
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится к длительной войне против России, которая может занять еще три года. В то же время, он убежден, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выдержать такой затяжной конфликт.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
В интервью подкасту The Rest Is Politics Сикорский рассказал, что у украинской армии есть ресурсы для ведения войны еще на несколько лет. По его словам, Киев уже частично обеспечивает себя вооружением, что свидетельствует о наращивании оборонного потенциала, в то время как Россия, по мнению Сикорского, не способна выдержать продолжительный конфликт.
Сикорский также напомнил, что война России против Украины длится уже более десяти лет, если считать с момента аннексии Крыма. По его мнению, Кремль потерпел стратегическое поражение, ведь не достиг ни одной из поставленных целей.
Министр также заявил, что поражение Украины в войне против РФ создаст прямую угрозу Польше и всему восточному флангу НАТО.
