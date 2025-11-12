Мирні переговори з Росією: у МЗС України зробили нову заяву

Мирні переговори між Україною та Росією, що відбувалися цього року у Стамбулі, офіційно припинені через відсутність реального прогресу. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю The Times.

Сергій Кислиця. Фото з відкритих джерел

Сергій Кислиця повідомив, що спроби знайти дипломатичне рішення конфлікту не дали результатів, і з літа Україна зосередилася на мобілізації підтримки міжнародних партнерів, аби ті допомогли змусити Володимира Путіна до реальних переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", — сказав Кислиця.

Дипломат наголосив, що у нинішній політичній системі Росії неможливо вести конструктивні дискусії, адже представники делегації мають "дуже жорсткий мандат" і не можуть ухвалювати жодних рішень самостійно.

"В умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. У російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з ним (Путіним)", — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, що Україна та Росія провели три раунди мирних переговорів у Стамбулі, які відбулися у травні, червні та липні 2025 року. Київ пропонував негайне припинення вогню, режим тиші по всій лінії фронту та зупинку атак на цивільну інфраструктуру. Москва відмовилася від таких умов.

