Мирные переговоры с Россией: в МИД Украины сделали новое заявление

Проходившие в этом году мирные переговоры между Украиной и Россией официально прекращены из-за отсутствия реального прогресса. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.
Сергей Кислица. Фото из открытых источников
Сергей Кислица сообщил, что попытки найти дипломатическое решение конфликта не принесли результатов, и с лета Украина сосредоточилась на мобилизации поддержки международных партнеров, чтобы те помогли заставить Владимира Путина к реальным переговорам с президентом Владимиром Зеленским.
Дипломат подчеркнул, что в нынешней политической системе России невозможно вести конструктивные дискуссии, ведь у представителей делегации "очень жесткий мандат" и не могут приниматься никакие решения самостоятельно.
Напомним, что Украина и Россия провели три раунда мирных переговоров в Стамбуле, состоявшихся в мае, июне и июле 2025 года. Киев предлагал немедленное прекращение огня, режим тишины по всей линии фронта и остановку атак на гражданскую инфраструктуру. Москва отказалась от подобных условий.
