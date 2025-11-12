Мирные переговоры с Россией: в МИД Украины сделали новое заявление

Проходившие в этом году мирные переговоры между Украиной и Россией официально прекращены из-за отсутствия реального прогресса. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица сообщил, что попытки найти дипломатическое решение конфликта не принесли результатов, и с лета Украина сосредоточилась на мобилизации поддержки международных партнеров, чтобы те помогли заставить Владимира Путина к реальным переговорам с президентом Владимиром Зеленским.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", — сказал Кислица.

Дипломат подчеркнул, что в нынешней политической системе России невозможно вести конструктивные дискуссии, ведь у представителей делегации "очень жесткий мандат" и не могут приниматься никакие решения самостоятельно.

"В условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора. В российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с ним (Путиным)", — подчеркнул замминистра.

Напомним, что Украина и Россия провели три раунда мирных переговоров в Стамбуле, состоявшихся в мае, июне и июле 2025 года. Киев предлагал немедленное прекращение огня, режим тишины по всей линии фронта и остановку атак на гражданскую инфраструктуру. Москва отказалась от подобных условий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИДе рассказали о провокации РФ, чтобы сорвать переговоры о мире в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали причину паузы в переговорном процессе по прекращению войны в Украине.



