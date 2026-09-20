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Прорив під Лиманом: DeepState показав звільнення нових територій в операції "Вівальді" (КАРТА)

Сили оборони України вибили окупантів із селищ Шандриголове та Дерилове на Донеччині. Подробиці операції "Вівальді" та карти просування від DeepState.

20 вересня 2026, 11:10
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Slava Kot

Українські військові продовжують успішний контрнаступ на сході країни, вибійчасто витісняючи російських окупантів з стратегічно важливих позицій. За даними аналітиків OSINT-проєкту DeepState, Силам оборони вдалося деокупувати село Шандриголове та сусідні території в Донецькій області.

Прорив під Лиманом: DeepState показав звільнення нових територій в операції "Вівальді" (КАРТА)

DeepState заявив про звільнення нових територій під Лиманом

Контрнаступальні дії підрозділів ЗСУ суттєво змінили конфігурацію лінії фронту на Лиманському напрямку. Згідно з оновленими даними аналітичних карт DeepState, площа звільнених територій на цій ділянці зросла одразу на 31 кв. км. Крім того, зона контролю російських окупаційних військ скоротилася на 25,5 кв. км, а площа так званої "сірої зони" зменшилася на 5,5 кв. км.

"Сили Оборони України звільнили Шандриголове та Дерилове, а також просунулися поблизу Шандриголового", – заявили DeepState.

Прорив під Лиманом: DeepState показав звільнення нових територій в операції ”Вівальді” (КАРТА) - фото 2

Контрнаступ під Лиманом: ЗСУ звільнили Шандриголове та 31 кв. км

Аналітики раніше фіксували зупинку російського наступу в цьому районі та звільнення населеного пункту Середнє. Нинішня активізація є частиною спланованих дій українського командування. За словами заступника командира Третього армійського корпусу Петра Горбатенка, чиї підрозділи утримують цей напрямок, ЗСУ ефективно реалізують операцію "Вівальді". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Білецький оголосив про початок звільнення Донеччини. Які результати першого сезону "Вівальді". Бригадний генерал офіційно підтвердив успіх Третього корпусу та анонсував, що це лише перший етап масштабних дій на фронті.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про атаку на Москву та назвав українські дрони, які били по РФ.



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Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23845
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