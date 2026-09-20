logo

BTC/USD

80314

ETH/USD

2576.77

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Прорыв под Лиманом: DeepState показал освобождение новых территорий в операции "Вивальди" (КАРТА)
commentss НОВОСТИ Все новости

Прорыв под Лиманом: DeepState показал освобождение новых территорий в операции "Вивальди" (КАРТА)

Силы обороны Украины выбили оккупантов из поселков Шандриголово и Дерилово в Донецкой области. Подробности операции "Вивальди" и карты продвижения от DeepState.

20 сентября 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на востоке страны, забойчиво вытесняя российских окупантов с стратегически важных позиций. По данным аналитиков OSINT-проекта DeepState, Силам обороны удалось деоккупировать деревню Шандриголово и соседние территории в Донецкой области.

Прорыв под Лиманом: DeepState показал освобождение новых территорий в операции "Вивальди" (КАРТА)

DeepState заявил об освобождении новых территорий под Лиманом

Контрнаступательные действия подразделений ВСУ существенно изменили конфигурацию линии фронта на Лиманском направлении. Согласно обновленным данным аналитических карт DeepState, площадь освобожденных территорий на этом участке выросла сразу на 31 кв. км. Кроме того, зона контроля российских оккупационных войск сократилась на 25,5 кв. км, а площадь так называемой "серой зоны" уменьшилась на 5,5 кв. км.

"Силы Обороны Украины уволили Шандриголовое и Дерилово, а также продвинулись вблизи Шандриголового", – заявили DeepState.

Прорыв под Лиманом: DeepState показал освобождение новых территорий в операции ”Вивальди” (КАРТА) - фото 2

Контрнаступление под Лиманом: ВСУ уволили Шандриголово и 31 кв. км

Аналитики ранее фиксировали остановку российского наступления в этом районе и увольнение населенного пункта Среднее. Нынешняя активизация является частью спланированных действий украинского командования. По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса Петра Горбатенко, чьи подразделения удерживают это направление, ВСУ эффективно реализуют операцию "Вивальди".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белецкий объявил о начале освобождения Донбасса. Каковы результаты первого сезона "Вивальди". Бригадный генерал официально подтвердил успех Третьего корпуса и анонсировал, что это первый этап масштабных действий на фронте.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об атаке на Москву и назвал украинские дроны, избиваемые по РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/23845
Теги:

Новости

Все новости