Прорыв под Лиманом: DeepState показал освобождение новых территорий в операции "Вивальди" (КАРТА)

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на востоке страны, забойчиво вытесняя российских окупантов с стратегически важных позиций. По данным аналитиков OSINT-проекта DeepState, Силам обороны удалось деоккупировать деревню Шандриголово и соседние территории в Донецкой области.

DeepState заявил об освобождении новых территорий под Лиманом

Контрнаступательные действия подразделений ВСУ существенно изменили конфигурацию линии фронта на Лиманском направлении. Согласно обновленным данным аналитических карт DeepState, площадь освобожденных территорий на этом участке выросла сразу на 31 кв. км. Кроме того, зона контроля российских оккупационных войск сократилась на 25,5 кв. км, а площадь так называемой "серой зоны" уменьшилась на 5,5 кв. км.

"Силы Обороны Украины уволили Шандриголовое и Дерилово, а также продвинулись вблизи Шандриголового", – заявили DeepState.

Контрнаступление под Лиманом: ВСУ уволили Шандриголово и 31 кв. км

Аналитики ранее фиксировали остановку российского наступления в этом районе и увольнение населенного пункта Среднее. Нынешняя активизация является частью спланированных действий украинского командования. По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса Петра Горбатенко, чьи подразделения удерживают это направление, ВСУ эффективно реализуют операцию "Вивальди".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белецкий объявил о начале освобождения Донбасса. Каковы результаты первого сезона "Вивальди". Бригадный генерал официально подтвердил успех Третьего корпуса и анонсировал, что это первый этап масштабных действий на фронте.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об атаке на Москву и назвал украинские дроны, избиваемые по РФ.