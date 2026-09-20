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Зеленський розповів про атаку на Москву: які українські дрони били по РФ

Зеленський повідомив про атаку на Московський НПЗ і назвав далекобійні дрони, зокрема "Паляницю" та "Лютий".

20 вересня 2026, 10:42
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив про масштабну атаку українських далекобійних засобів по цілях у Московському регіоні в ніч на 20 вересня. За його словами, серед уражених об'єктів опинилося одне з ключових підприємств нафтової галузі Росії та логістичний об'єкт.

Зеленський розповів про атаку на Москву: які українські дрони били по РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 20 вересня Україна масово атакувала Москву.

"У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді", — написав Зеленський у соцмережах.

За словами президента, під час операції Україна застосувала, зокрема, безпілотні системи FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Зеленський подякував українським військовим і спецслужбам, які брали участь в операції. Йдеться про СБУ, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Службу зовнішньої розвідки.

Що відомо про удар по Московському НПЗ

Про пошкодження Московського нафтопереробного заводу раніше повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін. За його словами, на підприємстві виникла пожежа після атаки безпілотників. У мережі також поширилися кадри з місця події, на яких видно кілька осередків займання. 

Московський НПЗ у районі Капотні є одним із найбільших підприємств паливної інфраструктури російської столиці. Потужність заводу становить близько 11 млн тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує паливом близько 40% ринку Москви та Московської області.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дрони атакували НПЗ у Москві, горять склади, дим накрив столицю РФ.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20966
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