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Білецький оголосив про початок звільнення Донеччини: результати першого сезону «Вівальді»

Білецький повідомив про звільнення 75 км² території Донеччини

15 вересня 2026, 10:28
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Недилько Ксения

Українські сили здійснили успішну наступальну операцію під кодовою назвою "Вівальді" на півночі Донецької області, зачистивши від окупантів 75 км² території, деокупувавши селище Середнє та ще 10 км², а також завдавши колосальних втрат 20-й та 25-й арміям РФ. Бригадний генерал Андрій Білецький офіційно підтвердив успіх Третього корпусу та анонсував, що це лише перший етап масштабних дій.

Білецький оголосив про початок звільнення Донеччини: результати першого сезону «Вівальді»

Андрій Білецький

Підрозділи Третього корпусу повністю ліквідували ворожі осередки інфільтрації, звільнивши від загарбників населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова, а також околиці Корового Яру. Окрім цього, українські воїни повністю деокупували Середнє.

Білецький оголосив про початок звільнення Донеччини: результати першого сезону «Вівальді» - фото 2

Операція завдала критичного удару по боєздатності двох великих з'єднань ворога — 20-ї та 25-ї армій РФ. На поточному етапі окупанти зазнали катастрофічних втрат: ліквідовано близько 1500 солдатів, знищено чи захоплено сотні одиниць бронетехніки, артилерії, автотранспорту, а також понад 12 тисяч безпілотників. Успіху вдалося досягти завдяки злагодженим діям великої кількості підрозділів, серед яких 60-та ОМБр, 125-та ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-й ОРБ, 25-й ОПТБ, а також підсиленню від 66-ї ОМБр, ССО, спецпідрозділу ГУР "Артан" та прикордонників "ДОЗОР".

Паралельно підрозділи безпілотних систем змогли повністю перерізати артерії постачання загарбників. Внаслідок цих дій росіяни були змушені згорнути паливний трубопровід, ліквідувати склади й перенести логістику ПММ глибоко в тил — аж у Воронезьку область РФ.

Коментуючи чутки в мережі, керівник операції закликав не випереджати події.

"У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій — вийти до берегів річки Чорний Жеребець, — зазначив бригадний генерал Андрій Білецький, натякаючи на значно більші масштаби плану. — Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них".

Командир наголосив, що військове керівництво контролює ситуацію і закликав суспільство до витримки:

"Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що генерал Денис Прокопенко назвав терміни та цілі ворога на Донбасі.



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