Білецький оголосив про початок звільнення Донеччини: результати першого сезону «Вівальді»

Українські сили здійснили успішну наступальну операцію під кодовою назвою "Вівальді" на півночі Донецької області, зачистивши від окупантів 75 км² території, деокупувавши селище Середнє та ще 10 км², а також завдавши колосальних втрат 20-й та 25-й арміям РФ. Бригадний генерал Андрій Білецький офіційно підтвердив успіх Третього корпусу та анонсував, що це лише перший етап масштабних дій.

Андрій Білецький

Підрозділи Третього корпусу повністю ліквідували ворожі осередки інфільтрації, звільнивши від загарбників населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова, а також околиці Корового Яру. Окрім цього, українські воїни повністю деокупували Середнє.

Операція завдала критичного удару по боєздатності двох великих з'єднань ворога — 20-ї та 25-ї армій РФ. На поточному етапі окупанти зазнали катастрофічних втрат: ліквідовано близько 1500 солдатів, знищено чи захоплено сотні одиниць бронетехніки, артилерії, автотранспорту, а також понад 12 тисяч безпілотників. Успіху вдалося досягти завдяки злагодженим діям великої кількості підрозділів, серед яких 60-та ОМБр, 125-та ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-й ОРБ, 25-й ОПТБ, а також підсиленню від 66-ї ОМБр, ССО, спецпідрозділу ГУР "Артан" та прикордонників "ДОЗОР".

Паралельно підрозділи безпілотних систем змогли повністю перерізати артерії постачання загарбників. Внаслідок цих дій росіяни були змушені згорнути паливний трубопровід, ліквідувати склади й перенести логістику ПММ глибоко в тил — аж у Воронезьку область РФ.

Коментуючи чутки в мережі, керівник операції закликав не випереджати події.

"У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій — вийти до берегів річки Чорний Жеребець, — зазначив бригадний генерал Андрій Білецький, натякаючи на значно більші масштаби плану. — Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них".

Командир наголосив, що військове керівництво контролює ситуацію і закликав суспільство до витримки:

"Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що генерал Денис Прокопенко назвав терміни та цілі ворога на Донбасі.