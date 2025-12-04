Представники української переговорної делегації продовжують розмову в Сполучених Штатах Америки із командою президента Дональда Трампа.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

У новому відеозверненні український президент Володимир Зеленський назвав мету делегатів — отримати інформацію про результати візиту американської делегації до РФ.

"Наше завдання зараз — отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій", — наголосив Зеленський.

За словами президента, Україна працюватиме максимально конструктивно з усіма партнерами для досягнення достойного миру.

"Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", на думку засновника "Правого сектора", командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, третя світова війна розпочалась 24 лютого 2022 року "широкомасштабним нападом московської недоімперіі на Україну". За його словами, просто питанням часу залишається — коли вогонь світової війни охопить інші країни світу. Ярош вважає, що країни умовного "Заходу" — європейські та північно-американські – поки не усвідомили всієї загрози, яку для них несе "вісь зла".

Портал "Коментарі" також наводив думку голови Київського безпекового форуму та експрем’єра України Арсенія Яценюка, який вважає, що переговори між представниками США та Росії щодо так званого "мирного плану" не є спробою досягти врегулювання, а лише "димовою завісою", що покриває справжні наміри Кремля.