Захід ще не усвідомив загрози: Ярош заявив про третю світову війну

На думку засновника "Правого сектора", командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, третя світова війна розпочалась 24 лютого 2022 року "широкомасштабним нападом московської недоімперіі на Україну".

Дмитро Ярош. Фото: з відкритих джерел

За його словами, просто питанням часу залишається — коли вогонь світової війни охопить інші країни світу.

"Я не маю сумніву, що це розпочнеться протягом найближчих років", — написав Ярош у Facebook.

За його словами, країни умовного "Заходу" — європейські та північно-американські – поки не усвідомили всієї загрози, яку для них несе "вісь зла". Вони досі не зрозуміли на прикладі України, що збройні сили РФ, Китаю, КНДР, Ірану — це не головний фактор впливу цих країн на потенціал їх супротивників.

"Окрім офіційних силових структур, ці представники "вісі зла" активно використовують пацифікацію, політику і політиків, засоби масової інформації та соціальні мережі, пропаганду усіляких збочень, деіндустріалізацію та економічну деградацію, корупцію, масову міграцію тощо", — зазначив Ярош.

Громадський діяч та військовий впевнений, що "вісь зла" також активно використовує у різних країнах ультраправих і ультралівих, "популістів усіх мастей, нарцистичнохворих трампів і сонних джо".

"Бо їх ціль: не тільки знищення України та Українців, але й тотальна ліквідація західної християнської цивілізації, яка дала нове життя і поступ всьому людству", — заявив Ярош.

За його словами, саме тому нині над військовими базами і обʼєктами критичної інфраструктури західних країн фіксують рої "невідомих" дронів. На думку Яроша, переважна більшість політичних та військових топових посадовців цих країн нині у безпосередній небезпеці – "вони будуть ліквідовані, як тільки розпочнеться активна фаза бойових дій".

