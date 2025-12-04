logo

Запад еще не осознал угрозы: Ярош заявил о третьей мировой войне
НОВОСТИ

Запад еще не осознал угрозы: Ярош заявил о третьей мировой войне

Дмитрий Ярош считает, что украинцам уже не будет так тяжело, как другим народам, когда разгорится «огонь мировой войны»

4 декабря 2025, 22:53
Автор:
avatar

Маламура Сергій

По мнению основателя "Правого сектора", командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, третья мировая война началась 24 февраля 2022 "широкомасштабным нападением московской недоимперии на Украину".

Запад еще не осознал угрозы: Ярош заявил о третьей мировой войне

Дмитрий Ярош. Фото: из открытых источников

По его словам, просто вопросом времени остается – когда огонь мировой войны охватит другие страны мира.

"Я не сомневаюсь, что это начнется в ближайшие годы", — написал Ярош в Facebook.

По его словам, страны условного Запада – европейские и североамериканские – пока не осознали всей угрозы, которую для них несет "ось зла". Они до сих пор не поняли на примере Украины, что вооруженные силы РФ, Китая, КНДР, Ирана – это не главный фактор влияния этих стран на потенциал их противников.

"Помимо официальных силовых структур эти представители "оси зла" активно используют пацификацию, политику и политиков, средства массовой информации и социальные сети, пропаганду всевозможных извращений, деиндустриализацию и экономическую деградацию, коррупцию, массовую миграцию и т.д.", — отметил Ярош.

Общественный деятель и военный уверен, что для "ось зла" также активно использует в разных странах ультраправых и ультралевых, "популистов всех мастей, нарцистически больных трампов и сонных джо".

"Ибо их цель: не только уничтожение Украины и Украинцев, но и тотальная ликвидация западной христианской цивилизации, которая дала новую жизнь и продвижение всему человечеству", — заявил Ярош.

По его словам, именно поэтому сейчас над военными базами и объектами критической инфраструктуры западных стран фиксируют рои "неизвестных" дронов. По мнению Яроша, подавляющее большинство политических и военных топовых чиновников этих стран сейчас в непосредственной опасности – они будут ликвидированы, как только начнется активная фаза боевых действий.

Как писал портал "Комментарии", глава Киевского форума безопасности и экспремьер Украины Арсений Яценюк считает, что переговоры между представителями США и России по так называемому "мирному плану" не являются попыткой достичь урегулирования, а лишь "дымовым занавесом", покрывающим истинные намерения Кремля.



Источник: https://www.facebook.com/dyastrub
