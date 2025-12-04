По мнению основателя "Правого сектора", командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, третья мировая война началась 24 февраля 2022 "широкомасштабным нападением московской недоимперии на Украину".

Дмитрий Ярош. Фото: из открытых источников

По его словам, просто вопросом времени остается – когда огонь мировой войны охватит другие страны мира.

"Я не сомневаюсь, что это начнется в ближайшие годы", — написал Ярош в Facebook.

По его словам, страны условного Запада – европейские и североамериканские – пока не осознали всей угрозы, которую для них несет "ось зла". Они до сих пор не поняли на примере Украины, что вооруженные силы РФ, Китая, КНДР, Ирана – это не главный фактор влияния этих стран на потенциал их противников.

"Помимо официальных силовых структур эти представители "оси зла" активно используют пацификацию, политику и политиков, средства массовой информации и социальные сети, пропаганду всевозможных извращений, деиндустриализацию и экономическую деградацию, коррупцию, массовую миграцию и т.д.", — отметил Ярош.

Общественный деятель и военный уверен, что для "ось зла" также активно использует в разных странах ультраправых и ультралевых, "популистов всех мастей, нарцистически больных трампов и сонных джо".

"Ибо их цель: не только уничтожение Украины и Украинцев, но и тотальная ликвидация западной христианской цивилизации, которая дала новую жизнь и продвижение всему человечеству", — заявил Ярош.

По его словам, именно поэтому сейчас над военными базами и объектами критической инфраструктуры западных стран фиксируют рои "неизвестных" дронов. По мнению Яроша, подавляющее большинство политических и военных топовых чиновников этих стран сейчас в непосредственной опасности – они будут ликвидированы, как только начнется активная фаза боевых действий.

Как писал портал "Комментарии", глава Киевского форума безопасности и экспремьер Украины Арсений Яценюк считает, что переговоры между представителями США и России по так называемому "мирному плану" не являются попыткой достичь урегулирования, а лишь "дымовым занавесом", покрывающим истинные намерения Кремля.