Представители украинской переговорной делегации продолжают разговор в Соединенных Штатах Америки с командой президента Дональда Трампа.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В новом видеообращении украинский президент Владимир Зеленский назвал цель делегатов – получить информацию о результатах визита американской делегации в РФ.

"Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину, на нас, на нашу независимость. Украина готова к любым вариантам развития событий", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина будет работать максимально конструктивно со всеми партнерами для достижения достойного мира.

"Только достойный мир означает реальную безопасность, мы полностью отдаем себе отчет, что для этого и сейчас нужна, и потребуется поддержка партнеров", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению основателя "Правого сектора", командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, третья мировая война началась 24 февраля 2022 "широкомасштабным нападением московской недоимперии на Украину". По его словам, просто вопрос времени остается — когда огонь мировой войны охватит другие страны мира. Ярош считает, что страны условного "Запада" — европейские и северо-американские — пока не осознали всей угрозы, которую для них несет "ось зла".

Портал "Комментарии" также приводил мнение главы Киевского форума безопасности и экспремьера Украины Арсения Яценюка, который считает, что переговоры между представителями США и России по так называемому "мирному плану" не являются попыткой достичь урегулирования, а лишь "дымовым занавесом", покрывающим истинные намерения Кремля.