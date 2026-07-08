Проблем зі світлом у Криму стане ще більше: що сталося цієї ночі

Тимчасово окупований російськими загарбниками Крим у ніч на 8 липня вкотре атакували дрони. Спалахнули пожежі на двох електропідстанціях.

Удар по електропідстанціях у Криму. Фото: з відкритих джерел

У місцевих пабліках повідомляється, що було зафіксовано дві пожежі на електропідстанціях в Криму. Як повідомляють у мережі, пожежі сталися після атаки дронів.

На окупованому півострові палають підстанція "Нижньогірська" та підстанція "НС-3".

Водночас офіційних заповідомлень щодо атаки дронів на Крим поки не було.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українська кампанія з завдання ударів середньої дальності по військових і логістичним об'єктах Росії починає системно руйнувати систему постачання окупованого Криму. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), оцінивши результати останніх атак українських сил.

За даними експертів, лише в ніч проти 7 липня українські безпілотники атакували вісім танкерів так званого "тіньового флоту", суховантаж і пором, які перевозили бензин через Азовське море до окупованого Криму.

В ISW вважають, що ці удари здатні суттєво ускладнити постачання палива на півострів та посилити вже існуючий дефіцит пального. Водночас українські сили завдали ударів по 44 об'єктах енергетичної інфраструктури в Криму та на окупованому півдні України. Повідомляється про пожежі біля підстанцій у районі Саки, залізничної станції, а також неподалік позиції російського комплексу С-400. Крім того, було вражено два залізничні мости, які використовувалися російською армією для перекидання техніки та постачання.

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