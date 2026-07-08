Проблем со светом в Крыму станет еще больше: что произошло этой ночью

Временно оккупированный российскими захватчиками Крым в ночь на 8 июля в очередной раз атаковали дроны. Вспыхнули пожары на двух электроподстанциях.

Удар по электроподстанциям в Крыму. Фото: из открытых источников

В местных пабликах сообщается, что было зафиксировано два пожара на электроподстанциях в Крыму. Как сообщают в сети, пожары произошли после атаки дронов.

На оккупированном полуострове горят подстанция "Нижнегорская" и подстанция "НС-3".

В то же время, официальных завещаний об атаке дронов на Крым пока не было.

Читайте на портале "Комментарии" — украинская кампания по нанесению ударов средней дальности по военным и логистическим объектам России начинает системно разрушать систему снабжения оккупированного Крыма. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), оценив результаты последних атак украинских сил.

По данным экспертов, только в ночь на 7 июля украинские беспилотники атаковали восемь танкеров так называемого "теневого флота", сухогруз и паром, которые перевозили бензин через Азовское море в оккупированный Крым.

В ISW считают, что эти удары способны существенно усложнить поставки топлива на полуостров и ужесточить уже существующий дефицит топлива. В то же время украинские силы нанесли удары по 44 объектам энергетической инфраструктуры в Крыму и на оккупированном юге Украины. Сообщается о пожарах у подстанций в районе Саки, железнодорожной станции, а также недалеко от позиции российского комплекса С-400. Кроме того, были поражены два железнодорожных моста, которые использовались российской армией для опрокидывания техники и снабжения.

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