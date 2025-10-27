Про що говорять нові масовані удари РФ по Україні: чи дістануть КАБи до Києва

Російські терористичні війська регулярно атакують Україну балістикою. Тільки з початку цього року РФ випустила близько 770 балістичних ракет і понад 50 "Кинджалів". Про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram. Про що говорять нові масовані удари РФ по Україні? Чи дістануть модернізовані російські КАБи до Києва? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Останнім часом ворог зробив основну ставку на балістику

Авіаційний експерт та заступник директора компанії-виробника коштів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив в ефірі каналу "Київ24", що Російська Федерація у своїх повітряних атаках на Україну почала застосовувати нові інструменти та тактики, що ускладнюють роботу української протиповітряної оборони.

За словами експерта, серед нових викликів – модернізовані ударні дрони "Шахед", здатні змінювати ціль вже після запуску. Храпчинський пояснив, деякі типи БПЛА мають зв'язок, що збільшує загрозу.

Крім того, Храпчинський зауважив, що точність російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури суттєво зросла. Особливо, порівняно з початком повномасштабного вторгнення. На його думку, це вказує на використання ворогом розвідувальних даних, отриманих від китайських супутників. Експерт наголосив, що Китай має набагато більше таких супутників, ніж Росія. Тепер слід звертати увагу, чи немає їх у небі над Україною під час вильотів російських МіГ-31.

Анатолій Храпчинський також наголосив, що останнім часом ворог зробив основну ставку на балістику, яку складно перехоплювати, тоді як її ефективність у росіян покращується. Саме цим пояснюються випадки прориву ППО та потрапляння до об'єктів критичної інфраструктури. Експерт додав, що росіяни свідомо прокладають маршрути польоту повітряних цілей через міста, щоб спричинити якнайбільше руйнувань.

"Тобто під'їзди, що вигоріли, квартири, що дуже швидко займаються, це може бути наслідком того, що ворог використовує окремо для прольоту над містом більш небезпечні засоби ураження", — сказав експерт.

Об'єкти на території Київської області можуть бути у зоні ризику

Оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков заявив в ефірі "Київ 24", що росіяни розширили ареал застосування своїх керованих авіабомб, які вже почали долітати до Одеської області.

Експерт зазначив, що, якщо подивитися на останні пуски російських КАБів та дистанції поразки, які вже відбулися, зокрема, по Полтавській області, по місту Лозова у Харківській області, то можна припустити, що дальність їх може досягати до 200 кілометрів.

Вадим Кушніков додав, що, враховуючи те, що Київська область досить близько до кордону з Росією, певною мірою об'єкти на території області можуть бути в зоні ризику, в зоні досяжності цих нових авіаційних боєприпасів.

"Що стосується міста Київ, то тут уже дистанції трохи більше і відповідно шансів на ефективне та результативне застосування значно менше", — наголосив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін має план: Буданов розкрив реальну мету російських атак на енергетику.



