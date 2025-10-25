У Путина есть план: Буданов раскрыл реальную цель российских атак на энергетику

Страна-агрессор пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства и посеять панику среди украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Il Foglio рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Не секрет, что россияне хотят вызвать тотальное отключение электроэнергии в Украине. По такой причине: по их мнению, эти атаки имеют влияние на социально незащищенные слои украинского населения", — отметил главный разведчик страны.

Буданов отметил, что россияне рассчитывают прежде всего на уязвимость граждан с низким уровнем дохода. Ведь люди со средним и высоким уровнем дохода располагают всеми видами устройств, необходимых для преодоления отключения электроэнергии, инверторы и аккумуляторы. Некоторые даже имеют частные генераторы, с помощью которых могут отапливать и освещать свои дома.

"Военные и правительственные структуры также уже давно оснащены генераторами, но люди, пострадавшие от российских атак, относятся к социально незащищенным слоям населения, которые имеют более низкий доход", — отметил он.

Кирилл Буданов подчеркнул, что путинский режим ставит целью именно социальное давление на Украину.

"Российское руководство хочет достичь полного отключения электроэнергии, потому что верит, что таким образом создаст социальное недовольство внутри страны", — подытожил Кирилл Буданов.

