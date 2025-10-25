У Путіна є план: Буданов розкрив реальну мету російських атак на енергетику

Країна-агресор намагається домогтися тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу всередині держави та посіяти паніку серед українців. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Il Foglio розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Не секрет, що росіяни хочуть викликати тотальне відключення електроенергії в Україні. З цієї причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення", — зазначив головний розвідник країни.

Буданов зазначив, що росіяни розраховують насамперед на вразливість громадян із низьким рівнем доходу. Адже люди з середнім і високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. Деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свої будинки.

"Військові та урядові структури також вже давно оснащені генераторами, але люди, які постраждали від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення, які мають нижчий дохід", — зазначив він.

Кирило Буданов підкреслив, що путінський режим має на меті саме соціальний тиск на Україну.

"Російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, тому що вірить, що таким чином створить соціальне невдоволення усередині країни", — підсумував Кирило Буданов.

Читайте на порталі "Коментарі" — Росія продовжує завдавати масованих ударів по українській енергетиці при тому, що в більшості регіонів опалювальний сезон ще навіть не настав. Чи справді збільшилася загроза блекауту? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



