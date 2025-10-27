О чем говорят новые массированные удары РФ по Украине: достанут ли КАБы до Киева

Российские террористические войска регулярно атакуют Украину баллистикой. Только с начала этого года РФ выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов". Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram. О чем говорят новые массированные удары РФ по Украине? Достанут ли модернизированные российские КАБы до Киева? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В последнее время враг сделал основную ставку на баллистику

Авиационный эксперт и замдиректора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил в эфире канала "Киев24", что Российская Федерация в своих воздушных атаках на Украину начала применять новые инструменты и тактики, усложняющие работу украинской противовоздушной обороны.

По словам эксперта, среди новых вызовов – модернизированные ударные дроны "Шахед", способные изменять цель уже после запуска. Храпчинский объяснил, что некоторые типы БПЛА имеют связь, что увеличивает угрозу.

Кроме того, Храпчинский заметил, что точность российских ударов по объектам критической инфраструктуры существенно выросла. Особенно по сравнению с началом полномасштабного вторжения. По его мнению, это указывает на использование врагом разведывательных данных, полученных от китайских спутников. Эксперт подчеркнул, что Китай имеет гораздо больше таких спутников, чем Россия. Теперь необходимо обращать внимание, нет ли их в небе над Украиной во время вылетов российских МиГ-31.

Анатолий Храпчинский также акцентировал, что в последнее время враг сделал основную ставку на баллистику, которую сложно перехватывать, в то время как ее эффективность у россиян улучшается. Именно этим объясняются случаи прорыва ПВО и попадания в объекты критической инфраструктуры. Эксперт добавил, что россияне сознательно прокладывают маршруты полета воздушных целей через города, чтобы повлечь за собой как можно больше разрушений.

"То есть выгоревшие подъезды, очень быстро занимающиеся квартиры, это может быть следствием того, что враг использует отдельно для пролета над городом более опасные средства поражения", — сказал эксперт.

Объекты на территории Киевской области могут быть в зоне риска

Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников заявил в эфире "Киев 24", что россияне расширили ареал применения своих управляемых авиабомб, которые уже начали долетать до Одесской области.

Эксперт отметил, что, если посмотреть на последние пуски российских КАБов и дистанции поражения, которые уже состоялись, в частности, по Полтавской области, по городу Лозовая в Харьковской области, то можно предположить, что дальность их может достигать до 200 километров.

Вадим Кушников добавил, что, учитывая то, что Киевская область находится достаточно близко к границе с Россией, в определенной степени объекты на территории области могут быть в зоне риска, в зоне досягаемости этих новых авиационных боеприпасов.

"Что касается города Киев, то здесь уже дистанции немного больше и соответственно шансов на эффективное и результативное применение значительно меньше", — подчеркнул эксперт.

