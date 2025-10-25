РФ засыпает Украину баллистикой: Зеленский рассказал, сколько РФ выпустила ракет с начала года

Российские террористические войска регулярно атакуют Украину баллистикой. Только с начала этого года РФ выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

"Этой ночью Россия снова атаковала Украину — на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, именно из-за таких атак уделяется особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить города от этого ужаса.

"Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине с таким злом. Нужно продолжать сотрудничество", — добавил президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ночной ракетной атаки на столицу 25 октября погибли два человека и ранения получили по меньшей мере девять киевлян. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

По данным полиции и прокуратуры погибли двое мужчин. Сначала обнаружили тело погибшего мужчины и достали из- под завалов в Деснянском районе. Впоследствии в больнице умер другой мужчина, которого достали из- под завалов также в Деснянском районе Киева.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 25 октября российские оккупационные войска нанесли массированные удары ракетами и беспилотниками по населенным пунктам Днепропетровской области. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в.и.о. Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.