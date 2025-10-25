logo_ukra

РФ засипає Україну балістикою: Зеленський розповів, скільки РФ випустила ракет з початку року
НОВИНИ

РФ засипає Україну балістикою: Зеленський розповів, скільки РФ випустила ракет з початку року

Тільки цього року ворог атакував Україну понад 50 "Кинджалів"

25 жовтня 2025, 13:28
Російські терористичні війська регулярно атакують Україну балістикою. Тільки з початку цього року РФ випустила близько 770 балістичних ракет і понад 50 "Кинджалів". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram.

РФ засипає Україну балістикою: Зеленський розповів, скільки РФ випустила ракет з початку року

Ракета Кинджал. Фото: з відкритих джерел

"Цієї ночі Росія знову атакувала Україну — цього разу десятками ударних дронів і дев'ятьма балістичними ракетами. Тільки з початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і понад 50 "Кинджалів", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, саме через такі атаки приділяється особлива увага системам Patriot, щоб мати можливість захистити міста від цього жаху.

"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не повинна залишатися наодинці з таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю", — додав президент України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок нічної ракетної атаки на столицю 25 жовтня загинули двоє людей та поранення отримали щонайменше дев'ять киян. Про це повідомив голова КДВА Тимур Ткаченко.

За даними поліції та прокуратури загинули двоє чоловіків. Спочатку виявили тіло загиблого чоловіка та дістали з-під завалів у Деснянському районі. Згодом у лікарні помер інший чоловік, якого дістали з-під завалів також у Деснянському районі Києва.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 25 жовтня російські окупаційні війська завдали масованих ударів ракетами та безпілотниками по населених пунктах Дніпропетровської області. Загинуло двоє людей, ще семеро отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив т.в.о. Дніпропетровська ОВА Владислав Гайваненко.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16612
