logo

BTC/USD

111314

ETH/USD

3927.79

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Без погибших и раненых не обошлось: что известно о зверском ударе РФ по Днепропетровщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Без погибших и раненых не обошлось: что известно о зверском ударе РФ по Днепропетровщине

По сообщениям ОВА, двое погибших и семеро раненых в результате российской атаки на Днепропетровщину

25 октября 2025, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 25 октября российские оккупационные войска нанесли массированные удары ракетами и беспилотниками по населенным пунктам Днепропетровской области. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в.и.о. Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Без погибших и раненых не обошлось: что известно о зверском ударе РФ по Днепропетровщине

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Владислав Гайваненко

Глава Днепропетровской области отметил, враг ударил ракетами и БпЛА по Синельниковщине. Потерпели Петропавловская, Маломихайловская и Покровская громады. Погибли два человека. Еще семеро пострадали. Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто.

Кроме того, Вербковскую громаду Павлоградского района российская армия атаковала беспилотниками, в результате чего повреждена инфраструктура.

В течение ночи российские войска били по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией.

"Загорелись гараж и легковушка. Из-за артобстрела города, который произошел вчера вечером, изуродованы еще два частных дома и газопровод", – добавил Гайваненко.

Стоит отметить, россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.

В Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева были вызовы медиков. Количество пострадавших возросло до 8 человек. Трех из них медики госпитализировали в медучреждения города.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Запад устанет и перестанет помогать Украине. Однако этого никогда не произойдет. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/25144
Теги:

Новости

Все новости