Без погибших и раненых не обошлось: что известно о зверском ударе РФ по Днепропетровщине

В ночь на 25 октября российские оккупационные войска нанесли массированные удары ракетами и беспилотниками по населенным пунктам Днепропетровской области. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в.и.о. Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Удар по Днепропетровской области. Фото: Телеграмм Владислав Гайваненко

Глава Днепропетровской области отметил, враг ударил ракетами и БпЛА по Синельниковщине. Потерпели Петропавловская, Маломихайловская и Покровская громады. Погибли два человека. Еще семеро пострадали. Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто.

Кроме того, Вербковскую громаду Павлоградского района российская армия атаковала беспилотниками, в результате чего повреждена инфраструктура.

В течение ночи российские войска били по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией.

"Загорелись гараж и легковушка. Из-за артобстрела города, который произошел вчера вечером, изуродованы еще два частных дома и газопровод", – добавил Гайваненко.

Стоит отметить, россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.

В Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева были вызовы медиков. Количество пострадавших возросло до 8 человек. Трех из них медики госпитализировали в медучреждения города.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Запад устанет и перестанет помогать Украине. Однако этого никогда не произойдет. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.



