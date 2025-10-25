Без загиблих і поранених не обійшлося: що відомо про звірячий удар РФ по Дніпропетровщині

У ніч на 25 жовтня російські окупаційні війська завдали масованих ударів ракетами та безпілотниками по населених пунктах Дніпропетровської області. Загинуло двоє людей, ще семеро отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив т.в.о. Дніпропетровська ОВА Владислав Гайваненко.

Удар по Дніпропетровській області. Фото: Телеграм Владислав Гайваненко

Голова Дніпропетровської області зазначив, що ворог ударив ракетами і БпЛА по Синельниківщині. Зазнали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади. Загинули двоє людей. Ще семеро постраждали. Виникли пожежі. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто.

Крім того, Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру.

Протягом ночі російські війська били Нікополем дронами-камікадзе та артилерією.

"Загорілися гараж і легковик. Через артобстріл міста, який стався вчора ввечері, понівечено ще два приватні будинки та газопровід", – додав Гайваненко.

Варто зазначити, що росіяни в ніч на 25 жовтня вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкоджені будівлі.

У Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва були виклики медиків. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Трьох із них медики госпіталізували до медзакладів міста.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін розраховує, що Захід втомиться та перестане допомагати Україні. Однак цього ніколи не станеться. Про це на прес-конференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.



