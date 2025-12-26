«Привітали» з Різдвом: бійці ГУР влаштували «феєрверки» для російських окупантів у Криму



















Бійці спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України напередодні Різдва спалили низку ворожих засобів ППО та інших цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Спецпідрозділ ГУР «Примари». Фото: з відкритих джерел

Уражені російські цілі досить дороговартістні, повідомили у пресслужбі ГУР та показали відео знищення ворожих об’єктів.

Зокрема, успішно уражено пускову установку комплексу С-300В, радіолокаційну систему РСП-6М2, командно-штабну машину "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3" та станцію радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3".

"Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів. Збройна боротьба триває", — додали в українській військові розвідці.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські загарбники планують обмежити доступ до Інтернету в окупованому Криму до кінця війни з Україною. Призначений Москвою гауляйтер півострова Сергій Аксьонов вважає відключення мобільного інтернету виправданим. При цьому він посилається на регулярні атаки українських безпілотників. Стверджує, що деякі з них використовують російські мобільні мережі для дистанційного керування.

Раніше видання "Коментарі" писало, що у тимчасово окупованому Криму знову виник дефіцит бензину та дизельного пального на автозаправках. Попри запроваджені ще у жовтні ліміти на продаж бензину, ситуація з пальним лише погіршилась. У Сімферополі бензин А-95 зник із вільного продажу, його відпускають лише за паливними талонами або картками. Аналогічні сигнали надходять із різних районів півострова. Дизельне пальне також у дефіциті — водії скаржаться на тривалі черги та закриті заправки. У соцмережах кримчани публікували фото із закритими колонками та табличками "пального немає".