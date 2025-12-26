logo_ukra

BTC/USD

87409

ETH/USD

2917.19

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Привітали» з Різдвом: бійці ГУР влаштували «феєрверки» для російських окупантів у Криму
commentss НОВИНИ Всі новини

«Привітали» з Різдвом: бійці ГУР влаштували «феєрверки» для російських окупантів у Криму

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, як «привітали» російських загарбників у тимчасово окупованому Криму із Різдвом

26 грудня 2025, 16:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Бійці спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України напередодні Різдва спалили низку ворожих засобів ППО та інших цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. 

«Привітали» з Різдвом: бійці ГУР влаштували «феєрверки» для російських окупантів у Криму

Спецпідрозділ ГУР «Примари». Фото: з відкритих джерел

Уражені російські цілі досить дороговартістні, повідомили у пресслужбі ГУР та показали відео знищення ворожих об’єктів.   

Зокрема, успішно уражено пускову установку комплексу С-300В, радіолокаційну систему РСП-6М2, командно-штабну машину "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3" та станцію радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3". 

"Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів. Збройна боротьба триває", — додали в українській військові розвідці. 

Як повідомляв портал "Коментарі", російські загарбники планують обмежити доступ до Інтернету в окупованому Криму до кінця війни з Україною. Призначений Москвою гауляйтер півострова Сергій Аксьонов вважає відключення мобільного інтернету виправданим. При цьому він посилається на регулярні атаки українських безпілотників. Стверджує, що деякі з них використовують російські мобільні мережі для дистанційного керування.

Раніше видання "Коментарі" писало, що у тимчасово окупованому Криму знову виник дефіцит бензину та дизельного пального на автозаправках. Попри запроваджені ще у жовтні ліміти на продаж бензину, ситуація з пальним лише погіршилась. У Сімферополі бензин А-95 зник із вільного продажу, його відпускають лише за паливними талонами або картками.  Аналогічні сигнали надходять із різних районів півострова. Дизельне пальне також у дефіциті — водії скаржаться на тривалі черги та закриті заправки. У соцмережах кримчани публікували фото із закритими колонками та табличками "пального немає".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gur.gov.ua/content/prymary-hur-vitaiut-z-rizdvom-u-krymu-spalyly-vorozhi-zasoby-ppo-ta-inshi-tsili-okupantiv.html
Теги:

Новини

Всі новини