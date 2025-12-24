logo_ukra

До кінця війни: російська влада готує нове обмеження в окупованому Криму
До кінця війни: російська влада готує нове обмеження в окупованому Криму

Крим став другим регіоном, де російська влада попередила про обмеження мобільного інтернету

24 грудня 2025, 20:37
Автор:
Маламура Сергій

Російські загарбники планують обмежити доступ до Інтернету в окупованому Криму до кінця війни з Україною. 

До кінця війни: російська влада готує нове обмеження в окупованому Криму

Мобільний інтернет. Фото: з відкритих джерел

Призначений Москвою гауляйтер півострова Сергій Аксьонов вважає відключення мобільного інтернету виправданим. При цьому він посилається на регулярні атаки українських безпілотників. Стверджує, що деякі з них використовують російські мобільні мережі для дистанційного керування. Аксьонова цитують російські ЗМІ.

Крим – уже другий регіон, де російська влада попередила про обмеження мобільного інтернету через війну. Раніше схожу заяву зробив губернатор Ульяновської області РФ. 

Загалом періодичні відключення інтернету на території РФ почалися ще на початку травня. При цьому російська влада сформувала список вебсайтів, які мають бути доступними навіть під час відключень мобільного інтернету.

Йдеться про ресурси, які стосуються соціально важливих послуг, зокрема медицини, освіти, транспорту тощо. Разом з тим, багато користувачів нарікали, що навіть ці сервіси часто не працюють.

Як повідомляв портал "Коментарі", у тимчасово окупованому Криму знову виник дефіцит бензину та дизельного пального на автозаправках. Попри запроваджені ще у жовтні ліміти на продаж бензину, ситуація з пальним лише погіршилась. У Сімферополі бензин А-95 зник із вільного продажу, його відпускають лише за паливними талонами або картками. 

Аналогічні сигнали надходять із різних районів півострова. Дизельне пальне також у дефіциті — водії скаржаться на тривалі черги та закриті заправки. У соцмережах кримчани публікували фото із закритими колонками та табличками "пального немає".



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
