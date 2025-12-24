До конца войны: российские власти готовят новое ограничение в оккупированном Крыму

Российские захватчики планируют ограничить доступ в Интернет в оккупированном Крыму до конца войны с Украиной.

Мобильный интернет. Фото: из открытых источников

Назначенный Москвой гауляйтер полуострова Сергей Аксенов считает отключение мобильного интернета оправданным. При этом он ссылается на регулярные атаки украинских беспилотников. Утверждает, что некоторые используют российские мобильные сети для дистанционного управления. Аксенова цитируют российские СМИ.

Крым – уже второй регион, где российские власти предупредили об ограничении мобильного интернета из-за войны. Ранее похожее заявление сделал губернатор Ульяновской области РФ.

В целом периодические отключения Интернета на территории РФ начались еще в начале мая. При этом российские власти сформировали список вебсайтов, которые должны быть доступны даже при отключениях мобильного интернета.

Речь идет о ресурсах, которые касаются социально важных услуг, в частности, медицины, образования, транспорта и т.д. Вместе с тем, многие сетовали, что даже эти сервисы часто не работают.

Как сообщал портал "Комментарии", во временно оккупированном Крыму снова возник дефицит бензина и дизельного топлива на автозаправках. Несмотря на введенные в октябре лимиты на продажу бензина, ситуация с горючим только ухудшилась. В Симферополе бензин А-95 исчез из свободной продажи, его отпускают только по топливным талонам или картам.

Аналогичные сигналы поступают из разных районов полуострова. Дизельное топливо также в дефиците — водители жалуются на очереди и закрытые заправки. В соцсетях крымчане публиковали фото с закрытыми колонками и табличками "горючего нет".