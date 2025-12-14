На тимчасово окупованому Криму фіксують дефіцит пального: бензин А-95 — лише за картками, у Сімферополі ажіотаж

У тимчасово окупованому Криму знову виник дефіцит бензину та дизельного пального на автозаправках. Про це повідомив начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, посилаючись на відкриті джерела та кримські медіа.

Крим знову без пального: бензин А-95 видають лише за талонами, дизель зникає з АЗС

За його словами, попри запроваджені ще у жовтні ліміти на продаж бензину, ситуація з пальним лише погіршилась. У Сімферополі бензин А-95 зник із вільного продажу ще на початку тижня — його відпускають лише за паливними талонами або картками, зазначає проросійське видання ForPost.

Аналогічні сигнали надходять із різних районів півострова. Дизельне пальне також у дефіциті — водії скаржаться на тривалі черги та закриті заправки. У соцмережах кримчани публікують фото із закритими колонками та табличками "пального немає".

Так зване "міністерство палива та енергетики Криму" намагається заспокоїти населення, запевняючи, що перебої мають тимчасовий характер і вже невдовзі ситуація "стабілізується".

Офіційною причиною називають перебої в роботі Керченської поромної переправи — мовляв, постачання затримуються через несприятливі погодні умови. Втім, експерти не виключають, що проблеми значно глибші: це вже не перший дефіцит пального в Криму за останні місяці, а обмеження видачі бензину давно стали нормою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що ніч на 14 грудня Збройні сили України здійснили атаку на об’єкти паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Під удар потрапили нафтобаза в Урюпинську Волгоградської області та Ново-Ярославський нафтопереробний завод у Ярославлі.