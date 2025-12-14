На временно оккупированном Крыму фиксируют дефицит горючего: бензин А-95 — только по карточкам, в Симферополе ажиотаж

Во временно оккупированном Крыму снова возник дефицит бензина и дизельного горючего на автозаправках. Об этом сообщил начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, ссылаясь на открытые источники и крымские медиа.

Крым снова без горючего: бензин А-95 выдают только по талонам, дизель исчезает с АЗС

По его словам, несмотря на введенные еще в октябре лимиты на продажу бензина, ситуация с горючим только ухудшилась. В Симферополе бензин А-95 исчез из свободной продажи еще в начале недели — его отпускают только по топливным талонам или картам, отмечает пророссийское издание ForPost.

Аналогичные сигналы поступают из разных районов полуострова. Дизельное топливо также в дефиците — водители жалуются на очереди и закрытые заправки. В соцсетях крымчане публикуют фото с закрытыми колонками и табличками "горючего нет".

Так называемое "министерство топлива и энергетики Крыма" пытается успокоить население, уверяя, что перебои носят временный характер и уже вскоре ситуация "стабилизируется".

Официальной причиной называют перебои в работе Керченской паромной переправы — мол, поставки задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Впрочем, эксперты не исключают, что проблемы гораздо глубже: это уже не первый дефицит горючего в Крыму за последние месяцы , а ограничения выдачи бензина давно стали нормой.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины совершили атаку на объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Под удар попали нефтебаза в Урюпинске Волгоградской области и Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.