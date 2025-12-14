Удар по паливній інфраструктурі РФ: палає нафтобаза під Волгоградом, атаковано великий НПЗ

У ніч на 14 грудня Збройні сили України здійснили атаку на об’єкти паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Під удар потрапили нафтобаза в Урюпинську Волгоградської області та Ново-Ярославський нафтопереробний завод у Ярославлі. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров у своєму Telegram-каналі.

Нічна атака ЗСУ по об’єктах ТЕК Росії: пожежа в Урюпинську та повторний удар по НПЗ в Ярославлі

За словами Бочарова, в Урюпинську було уражено нафтобазу, після чого на об’єкті спалахнула пожежа. Через загрозу поширення вогню мешканців будинків, розташованих поблизу, евакуювали до пунктів тимчасового розміщення. Очільник регіону стверджує, що постраждалих немає.

Згодом стало відомо, що йдеться про нафтобазу компанії "АльфаОйл" на вулиці Штеменка. Згідно з відкритими даними, на території об’єкта розміщено 18 резервуарів із бензином та дизельним паливом. Примітно, що ця ж нафтобаза вже зазнавала атаки 3 грудня.

Крім того, українські безпілотники знову атакували Ново-Ярославський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ у центральній частині Росії. Про вибухи та роботу ППО повідомили очевидці й місцеві Telegram-канали. Удар стався лише через дві доби після попередньої атаки по цьому ж підприємству.

Ново-Ярославський НПЗ має потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і належить компанії "Славнефть". Контрольний пакет акцій підприємства на паритетних засадах перебуває у власності "Роснефті" та "Газпрому".

Атаки по об’єктах нафтопереробки та зберігання пального в Росії останніми тижнями набувають системного характеру, що, на думку аналітиків, створює додатковий тиск на логістику та паливне забезпечення армії РФ.

