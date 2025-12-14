Удар по топливной инфраструктуре РФ: пылает нефтебаза под Волгоградом, атакован крупный НПЗ

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины совершили атаку на объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Под удар попали нефтебаза в Урюпинске Волгоградской области и Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Ночная атака ВСУ по объектам ТЭК России: пожар в Урюпинске и повторный удар по НПЗ в Ярославле

По словам Бочарова, в Урюпинске была поражена нефтебаза, после чего на объекте вспыхнул пожар. Из-за угрозы распространения огня жителей близлежащих домов эвакуировали в пункты временного размещения. Глава региона утверждает, что пострадавших нет.

Впоследствии стало известно, что речь идет о нефтебазе компании "АльфаОйл" на улице Штеменко. Согласно открытым данным, на территории объекта размещено 18 резервуаров с бензином и дизельным топливом. Примечательно, что эта же нефтебаза уже подвергалась атаке 3 декабря.

Кроме того, украинские беспилотники снова атаковали Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ в центральной части России. О взрывах и работе ПВО сообщили очевидцы и местные Telegram-каналы. Удар произошел только через двое суток после предварительной атаки по этому же предприятию.

Ново-Ярославский НПЗ имеет мощность около 15 миллионов тонн нефти в год и принадлежит компании "Славнефть". Контрольный пакет акций предприятия на паритетных началах находится в собственности "Роснефти" и "Газпрома".

Атаки по объектам нефтепереработки и хранения горючего в России в последние недели приобретают системный характер, что, по мнению аналитиков, создает дополнительное давление на логистику и топливное обеспечение армии РФ.

