Найгарячіший напрямок: місто на межі оточення

Мирноград під тиском: російські війська намагаються перерізати логістику та оточити місто

14 грудня 2025, 05:30
Автор:
Ткачова Марія

Ситуація навколо Мирнограда на Покровсько-Мирноградській агломерації залишається однією з найнапруженіших на фронті. За оцінкою старшого лейтенанта Сил оборони з позивним "Алекс", навіть заїзд на позиції в цьому районі перетворився на складний і небезпечний квест через постійні атаки ворожих безпілотників.

Найгарячіший напрямок: місто на межі оточення

Ситуація в Мирнограді

Проблеми з логістикою тривають уже близько п’яти–шести місяців — із моменту, коли противник підтягнув спеціалізовані підрозділи БпЛА напередодні загострення ситуації в агломерації. Це суттєво ускладнило підвезення особового складу, боєприпасів і евакуацію.

Мирноград нині вважається одним із найгарячіших напрямків. Попри складне тактичне положення, українські підрозділи продовжують утримувати оборону та відбивати постійні штурмові дії противника. За словами військового, лобові атаки даються російським силам украй важко — вони несуть значні втрати, а просування залишається мінімальним.

У зв’язку з цим окупаційні війська змінили тактику й намагаються вийти безпосередньо до обмежених логістичних шляхів українських сил, роблячи ставку на поступове оточення міста.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" публічно звернув увагу на проблему дронів з оптоволоконним керуванням, які останнім часом масово постачаються у підрозділи через державні закупівлі. За його словами, технічні характеристики такої техніки часто не відповідають реальним бойовим завданням.
Йдеться про великі дрони з діаметром 13–15 дюймів, які комплектують котушками оптоволокна довжиною лише 15–20 кілометрів. Водночас середня відстань позицій українських операторів від лінії бойового зіткнення становить 5–7 кілометрів, а більшість бойових застосувань відбувається безпосередньо по передньому краю — по піхоті противника та укриттях.



Джерело: https://t.me/officer_33/6563
