Ситуация вокруг Мирнограда на Покровско-Мирноградской агломерации остается одной из самых напряженных на фронте. По оценке старшего лейтенанта Сил обороны с позывным "Алексом", даже заезд на позиции в этом районе превратился в сложный и опасный квест из-за постоянных атак вражеских беспилотников.

Ситуация в Мирнограде

Проблемы с логистикой длятся уже около пяти-шести месяцев — с момента, когда противник подтянул специализированные подразделения БПЛА накануне обострения ситуации в агломерации. Это существенно усложнило подвоз личного состава, боеприпасов и эвакуацию.

Мирноград сейчас считается одним из самых горячих направлений. Несмотря на сложное тактическое положение, украинские подразделения продолжают удерживать оборону и отражать постоянные штурмовые действия противника. По словам военного, лобовые атаки даются российским силам крайне тяжело – они несут значительные потери, а продвижение остается минимальным.

В этой связи оккупационные войска изменили тактику и пытаются выйти непосредственно к ограниченным логистическим путям украинских сил, делая ставку на постепенное окружение города.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" публично обратил внимание на проблему дронов с оптоволоконным управлением, которые в последнее время массово поставляются в подразделения через государственные закупки. По его словам, технические характеристики такой техники часто не отвечают реальным боевым задачам.

Речь идет о больших дронах диаметром 13–15 дюймов, которые комплектуют катушками оптоволокна длиной всего 15–20 километров. В то же время, среднее расстояние позиций украинских операторов от линии боевого столкновения составляет 5–7 километров, а большинство боевых применений происходит непосредственно по переднему краю — по пехоте противника и укрытиям.

