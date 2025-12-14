Самое горячее направление: город на грани окружения

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Ситуация вокруг Мирнограда на Покровско-Мирноградской агломерации остается одной из самых напряженных на фронте. По оценке старшего лейтенанта Сил обороны с позывным "Алексом", даже заезд на позиции в этом районе превратился в сложный и опасный квест из-за постоянных атак вражеских беспилотников.
Ситуация в Мирнограде
Проблемы с логистикой длятся уже около пяти-шести месяцев — с момента, когда противник подтянул специализированные подразделения БПЛА накануне обострения ситуации в агломерации. Это существенно усложнило подвоз личного состава, боеприпасов и эвакуацию.
Мирноград сейчас считается одним из самых горячих направлений. Несмотря на сложное тактическое положение, украинские подразделения продолжают удерживать оборону и отражать постоянные штурмовые действия противника. По словам военного, лобовые атаки даются российским силам крайне тяжело – они несут значительные потери, а продвижение остается минимальным.
В этой связи оккупационные войска изменили тактику и пытаются выйти непосредственно к ограниченным логистическим путям украинских сил, делая ставку на постепенное окружение города.