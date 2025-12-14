logo

Самое горячее направление: город на грани окружения
commentss НОВОСТИ Все новости

Самое горячее направление: город на грани окружения

Мирноград под давлением: российские войска пытаются перерезать логистику и окружить город

14 декабря 2025, 05:30
Автор:
Ткачова Марія

Ситуация вокруг Мирнограда на Покровско-Мирноградской агломерации остается одной из самых напряженных на фронте. По оценке старшего лейтенанта Сил обороны с позывным "Алексом", даже заезд на позиции в этом районе превратился в сложный и опасный квест из-за постоянных атак вражеских беспилотников.

Самое горячее направление: город на грани окружения

Ситуация в Мирнограде

Проблемы с логистикой длятся уже около пяти-шести месяцев — с момента, когда противник подтянул специализированные подразделения БПЛА накануне обострения ситуации в агломерации. Это существенно усложнило подвоз личного состава, боеприпасов и эвакуацию.

Мирноград сейчас считается одним из самых горячих направлений. Несмотря на сложное тактическое положение, украинские подразделения продолжают удерживать оборону и отражать постоянные штурмовые действия противника. По словам военного, лобовые атаки даются российским силам крайне тяжело – они несут значительные потери, а продвижение остается минимальным.

В этой связи оккупационные войска изменили тактику и пытаются выйти непосредственно к ограниченным логистическим путям украинских сил, делая ставку на постепенное окружение города.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" публично обратил внимание на проблему дронов с оптоволоконным управлением, которые в последнее время массово поставляются в подразделения через государственные закупки. По его словам, технические характеристики такой техники часто не отвечают реальным боевым задачам.
Речь идет о больших дронах диаметром 13–15 дюймов, которые комплектуют катушками оптоволокна длиной всего 15–20 километров. В то же время, среднее расстояние позиций украинских операторов от линии боевого столкновения составляет 5–7 километров, а большинство боевых применений происходит непосредственно по переднему краю — по пехоте противника и укрытиям.



Источник: https://t.me/officer_33/6563
