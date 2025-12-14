logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові в шоці з дронів від держави
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові в шоці з дронів від держави

Військовий розкритикував державні закупівлі дронів з оптоволокном: не відповідають реальним умовам фронту

14 грудня 2025, 05:00
Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" публічно звернув увагу на проблему дронів з оптоволоконним керуванням, які останнім часом масово постачаються у підрозділи через державні закупівлі. За його словами, технічні характеристики такої техніки часто не відповідають реальним бойовим завданням.

Військові в шоці з дронів від держави

Неефективні дрони від держави

Йдеться про великі дрони з діаметром 13–15 дюймів, які комплектують котушками оптоволокна довжиною лише 15–20 кілометрів. Водночас середня відстань позицій українських операторів від лінії бойового зіткнення становить 5–7 кілометрів, а більшість бойових застосувань відбувається безпосередньо по передньому краю — по піхоті противника та укриттях.

Військовий наголошує, що громіздкі дрони з такими параметрами малоефективні для переслідування піхоти, роботи у щільній забудові або в посадках. На його думку, використання оптоволоконного керування має сенс лише за умови встановлення котушок на 23–40 кілометрів та відповідних акумуляторів.

Окремо він підкреслив необхідність створення власних майстерень у підрозділах для виготовлення як оптики, так і самих дронів. За його словами, держава та комерційні виробники не завжди розуміють реальні потреби фронту, а в окремих випадках подібну техніку закуповують навіть усвідомлено, попри її низьку бойову ефективність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Куп’янську зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупаційних військ проти цивільного населення. Про це повідомила районна військова адміністрація після проведення евакуаційних заходів у центральній частині міста.



Джерело: https://t.me/officer_33/6562
