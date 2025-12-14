Тваринні дії росіян: що розповіли евакуйовані з Купʼянська

У Куп’янську зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупаційних військ проти цивільного населення. Про це повідомила районна військова адміністрація після проведення евакуаційних заходів у центральній частині міста.

Воєнні злочини рф

13 грудня Сили оборони України, тактична група "Куп’янськ" спільно зі Службою безпеки України евакуювали з небезпечного району міста ще дев’ятьох мешканців. Усіх доставили до обласного центру, де їм надають необхідну первинну допомогу.

Під час опитування один з евакуйованих повідомив про розстріл двох цивільних у багатоповерховому будинку на площі Стадіонна. За його словами, військовослужбовці окупаційних сил убили чоловіка 1981 року народження та жінку похилого віку, особу якої наразі не встановлено. Інформація перевіряється відповідними службами.

