Животные действия россиян: что рассказали эвакуированные из Купянска

В Купянске зафиксировано очередное военное преступление российских оккупационных войск против гражданского населения. Об этом сообщила районная военная администрация после эвакуационных мероприятий в центральной части города.

Военные преступления рф

13 декабря Силы обороны Украины, тактическая группа "Купянск" совместно со Службой безопасности Украины были эвакуированы из опасного района города еще девяти жителей. Всех доставили в областной центр, где им оказывают необходимую первичную помощь.

В ходе опроса один из эвакуированных сообщил о расстреле двух гражданских в многоэтажном доме на площади Стадионная. По его словам, военнослужащие оккупационных сил убили мужчину 1981 года рождения и пожилую женщину, личность которой пока не установлена. Информация проверяется соответствующими службами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народная депутат Марьяна Безугла продолжила публичную критику визита президента Владимира Зеленского на Купянское направление, выразив обеспокоенность лиц, присутствовавших рядом с главой государства во время официальных фото и видео.

По словам Безуглой, на обнародованных кадрах у президента можно увидеть Олега Черкашина, известного по прозвищу "Испанец". Депутат утверждает, что у этого человека репутация харьковского криминального авторитета и рейдера, а ранее, по его утверждению, действовала под политическим прикрытием партии "Оппозиционный блок", которую она называет пророссийской и наследницей "Партии регионов".





Безуглая заявляет, что Черкашин связан с 14-й бригадой, а впоследствии, по ее словам, фактически возглавил 127-ю бригаду. Она подчеркивает, что именно эта бригада стала центральной в президентском визите, несмотря на критику ее действий на Купянском направлении.

