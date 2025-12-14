logo

Главная Новости Общество Война с Россией Животные действия россиян: что рассказали эвакуированные из Купянска
commentss НОВОСТИ Все новости

Животные действия россиян: что рассказали эвакуированные из Купянска

В Купянске военные РФ расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке

14 декабря 2025, 00:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Купянске зафиксировано очередное военное преступление российских оккупационных войск против гражданского населения. Об этом сообщила районная военная администрация после эвакуационных мероприятий в центральной части города.

Животные действия россиян: что рассказали эвакуированные из Купянска

Военные преступления рф

13 декабря Силы обороны Украины, тактическая группа "Купянск" совместно со Службой безопасности Украины были эвакуированы из опасного района города еще девяти жителей. Всех доставили в областной центр, где им оказывают необходимую первичную помощь.

В ходе опроса один из эвакуированных сообщил о расстреле двух гражданских в многоэтажном доме на площади Стадионная. По его словам, военнослужащие оккупационных сил убили мужчину 1981 года рождения и пожилую женщину, личность которой пока не установлена. Информация проверяется соответствующими службами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народная депутат Марьяна Безугла продолжила публичную критику визита президента Владимира Зеленского на Купянское направление, выразив обеспокоенность лиц, присутствовавших рядом с главой государства во время официальных фото и видео.
По словам Безуглой, на обнародованных кадрах у президента можно увидеть Олега Черкашина, известного по прозвищу "Испанец". Депутат утверждает, что у этого человека репутация харьковского криминального авторитета и рейдера, а ранее, по его утверждению, действовала под политическим прикрытием партии "Оппозиционный блок", которую она называет пророссийской и наследницей "Партии регионов".

Безуглая заявляет, что Черкашин связан с 14-й бригадой, а впоследствии, по ее словам, фактически возглавил 127-ю бригаду. Она подчеркивает, что именно эта бригада стала центральной в президентском визите, несмотря на критику ее действий на Купянском направлении.



