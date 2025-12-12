Безугла не втихає: якого бандита побачила на фото поруч з Зеленським

Народна депутатка Мар’яна Безугла продовжила публічну критику візиту президента Володимира Зеленського на Куп’янський напрямок, висловивши занепокоєння щодо осіб, які були присутні поруч із главою держави під час офіційних фото та відео.

Безугла побачила на фото бандита поруч з Зеленським

За словами Безуглої, на оприлюднених кадрах біля президента можна побачити Олега Черкашина, відомого за прізвиськом "Іспанець". Депутатка стверджує, що ця особа має репутацію харківського кримінального авторитета та рейдера, а раніше, за її твердженням, діяла під політичним прикриттям партії "Опозиційний блок", яку вона називає проросійською та спадкоємицею "Партії регіонів".

Безугла заявляє, що Черкашин пов’язаний із 14-ю бригадою, а згодом, за її словами, фактично очолив 127-му бригаду. Вона підкреслює, що саме ця бригада стала центральною в президентському візиті, попри критику її дій на Куп’янському напрямку.

На цьому тлі депутатка знову звернула увагу на відсутність публічних контактів президента з підрозділами Національної гвардії, які, за її оцінкою, безпосередньо планували й організовували операцію з утримання Куп’янська. Також вона зазначила, що президент не зустрівся з Михайлом Драпатим, якого, за її словами, значна частина військових розглядає як потенційного кандидата на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Безугла припускає, що вибір маршруту та учасників поїздки був зумовлений особистими зв’язками між окремими командирами та керівництвом Збройних сил. Вона наголосила, що в результаті держава публічно дякує тим підрозділам, які, за її твердженням, зазнавали втрат і втрачали позиції, тоді як військові, які брали участь у плануванні та реалізації операції, залишаються поза увагою.

У завершенні заяви депутатка поставила під сумнів рівень залученості президента в реальну ситуацію на фронті, а також поцікавилася, яку роль у підготовці таких візитів відіграють офіцери служби безпеки глави держави.

