Народная депутат Марьяна Безугла продолжила публичную критику визита президента Владимира Зеленского на Купянское направление, выразив обеспокоенность лиц, присутствовавших рядом с главой государства во время официальных фото и видео.

Безуглая увидела на фото бандита рядом с Зеленским

По словам Безуглой, на опубликованных кадрах возле президента можно увидеть Олега Черкашина, известного по прозвищу "Испанец". Депутат утверждает, что этот человек имеет репутацию харьковского криминального авторитета и рейдера, а ранее, по его утверждению, действовал под политическим прикрытием партии "Оппозиционный блок", которую она называет пророссийской и наследницей "Партии регионов".

Безуглая заявляет, что Черкашин связан с 14-й бригадой, а впоследствии, по ее словам, фактически возглавил 127-ю бригаду. Она подчеркивает, что именно эта бригада стала центральной в президентском визите, несмотря на критику ее действий на Купянском направлении.

На этом фоне депутат вновь обратила внимание на отсутствие публичных контактов президента с подразделениями Национальной гвардии, которые, по ее оценке, непосредственно планировали и организовывали операцию по содержанию Купянска. Также она отметила, что президент не встретился с Михаилом Драпатым, которого, по ее словам, большая часть военных рассматривает как потенциального кандидата на должность Главнокомандующего ВСУ.

Безугла предполагает, что выбор маршрута и участников поездки был обусловлен личными связями между отдельными командирами и руководством Вооруженных Сил. Она подчеркнула, что в результате государство публично благодарит те подразделения, которые, по его утверждению, несли потери и теряли позиции, тогда как военные, принимавшие участие в планировании и реализации операции, остаются без внимания.

В завершении заявления депутат поставила под сомнение уровень вовлеченности президента в реальную ситуацию на фронте, а также поинтересовалась, какую роль в подготовке таких визитов играют офицеры службы безопасности главы государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народная депутат Марьяна Безугла раскритиковала публичный визит президента Украины Владимира Зеленского на Купянское направление, заявив, что формат и акценты этой поездки вызывают серьезные вопросы.