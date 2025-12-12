Безугла поставила під сумнів візит Зеленського на Куп’янський напрямок

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала публічний візит президента України Володимира Зеленського на Куп’янський напрямок, заявивши, що формат і акценти цієї поїздки викликають серйозні запитання.

Нові претензії Безуглої до Зеленського

За її словами, президент побував у 14-й окремій механізованій бригаді, яку вона охарактеризувала як одну з тих, що продемонстрували найгірші результати на цьому напрямку, зокрема з втратою позицій. Візит супроводжувався офіційними фото, відео та заявами для широкої аудиторії.

Водночас, зазначає Безугла, президент не відвідав керівника Куп’янської операції Ігоря Оболенського, а також підрозділи Національної гвардії, зокрема бійців "Хартії", яких вона вважає ключовими виконавцями та організаторами цієї операції. За її словами, жодних публічних зустрічей, подяк чи коментарів щодо планування та реалізації операції з цими військовими не було.

Депутатка наголошує, що у публічній комунікації президента основний акцент був зроблений на загальних словах підтримки військовослужбовцям та на ролі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. При цьому, за її твердженням, повністю проігноровано питання оперативного планування, управління та конкретних рішень, які, на її думку, визначили перебіг Куп’янської операції.

Окремо Безугла звернула увагу на відсутність публічних контактів президента з Михайлом Драпатим, який, за її оцінкою, також має безпосередній стосунок до подій на Харківщині.

У підсумку депутатка поставила риторичне запитання щодо причин такого вибору та підкреслила, що вважає подібну комунікацію вибірковою і такою, що не відображає повної картини подій на фронті.

