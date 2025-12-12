В чому Безугла безжалісно звинувачує Зеленського

Народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала публічні дії президента Володимира Зеленського у День Сухопутних військ, заявивши, що вони мали характер успішної інформаційної операції, яка не відображає реального стану справ на фронті.

Безугла про Зеленського

У своєму дописі вона провела паралелі з подіями навколо Курської операції, яка, за її словами, свого часу викликала хвилю ейфорії в суспільстві та фактично зняла питання про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас депутатка наголосила, що наслідки цієї операції залишилися поза широкою публічною дискусією.

Безугла зазначає, що тоді лише окремі голоси звертали увагу на виведення значних сил із Донецького напрямку. За її словами, схожа ситуація повторюється і зараз — коли, на її переконання, недостатньо говорять про загрози для Сіверська, який вона називає останнім містом на шляху до Слов’янська і Краматорська зі східного напрямку, а також про Гуляйполе, яке разом з Оріховим, за її оцінкою, залишається останнім рубежем на шляху до Запоріжжя.

Окремо депутатка згадала рішення продовжити Курську операцію після рейду у форматі оборони, назвавши цей момент переломним і таким, що викликав у неї відчай. Вона поставила риторичне питання, чи буде цей сигнал почутий зараз, коли ситуація, на її думку, знову наближається до критичної.

У завершенні заяви Мар’яна Безугла повідомила про намір домагатися публічного обговорення цих питань через Верховну Раду, підкресливши, що використає парламентські механізми, аби привернути увагу до проблем, які, за її словами, залишаються замовчуваними.

ольські прикордонники виявили підземний тунель на кордоні з Білоруссю, яким скористалися щонайменше 180 нелегальних мігрантів. Прохід знайшли 11 грудня поблизу села Наревка на Підляшші. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п