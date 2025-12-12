logo_ukra

На кордоні Польщі й Білорусі виявили таємничий тунель для мігрантів
commentss НОВИНИ Всі новини

На кордоні Польщі й Білорусі виявили таємничий тунель для мігрантів

На польсько-білоруському кордоні прикордонники знову виявили нелегальний тунель, який використовували для переправлення мігрантів до Євросоюзу

12 грудня 2025, 18:09
Автор:
Ткачова Марія

Польські прикордонники виявили підземний тунель на кордоні з Білоруссю, яким скористалися щонайменше 180 нелегальних мігрантів. Прохід знайшли 11 грудня поблизу села Наревка на Підляшші.

На кордоні Польщі й Білорусі виявили таємничий тунель для мігрантів

Таємний тунель на кордоні Польщі і Білорусі

За даними польської прикордонної служби, підкоп мав близько 1,5 метра у висоту та сягав кількох десятків метрів у довжину, що дозволяло людям безперешкодно пересуватися пішки. Вхід до тунелю був ретельно замаскований у лісовій місцевості приблизно за 50 метрів від державного кордону на території Білорусі. Вихід розташовувався вже на польському боці — за десять метрів від прикордонного загородження.

У межах операції польські служби затримали понад 130 мігрантів. Більшість із них — громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу та Бангладеш. Також правоохоронці затримали двох водіїв, які прибули, щоб забрати мігрантів і переправити їх далі до країн Західної Європи.

Польська сторона зазначає, що це вже четвертий подібний тунель, виявлений на цій ділянці кордону з Білоруссю протягом поточного року. У Варшаві неодноразово заявляли, що нелегальна міграція використовується як елемент гібридного тиску з боку Мінська.

Джерело: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/15117,Podziemne-przejscie-pod-polsko-bialoruska-granica.html
