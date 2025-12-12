На кордоні Польщі й Білорусі виявили таємничий тунель для мігрантів

Рубрики
Ткачова Марія
Польські прикордонники виявили підземний тунель на кордоні з Білоруссю, яким скористалися щонайменше 180 нелегальних мігрантів. Прохід знайшли 11 грудня поблизу села Наревка на Підляшші.
Таємний тунель на кордоні Польщі і Білорусі
За даними польської прикордонної служби, підкоп мав близько 1,5 метра у висоту та сягав кількох десятків метрів у довжину, що дозволяло людям безперешкодно пересуватися пішки. Вхід до тунелю був ретельно замаскований у лісовій місцевості приблизно за 50 метрів від державного кордону на території Білорусі. Вихід розташовувався вже на польському боці — за десять метрів від прикордонного загородження.
У межах операції польські служби затримали понад 130 мігрантів. Більшість із них — громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу та Бангладеш. Також правоохоронці затримали двох водіїв, які прибули, щоб забрати мігрантів і переправити їх далі до країн Західної Європи.
Польська сторона зазначає, що це вже четвертий подібний тунель, виявлений на цій ділянці кордону з Білоруссю протягом поточного року. У Варшаві неодноразово заявляли, що нелегальна міграція використовується як елемент гібридного тиску з боку Мінська.