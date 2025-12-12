На границе Польши и Белоруссии обнаружили таинственный тоннель для мигрантов

Польские пограничники обнаружили подземный тоннель на границе с Беларусью, которым воспользовались не менее 180 нелегальных мигрантов. Проход был найден 11 декабря вблизи села Наревка на Подляшье.

Тайный туннель на границе Польше и Беларуси

По данным польской пограничной службы, подкоп имел около 1,5 метра в высоту и достигал нескольких десятков метров в длину, что позволяло людям беспрепятственно передвигаться пешком. Вход в тоннель был тщательно замаскирован в лесной местности примерно в 50 метрах от государственной границы на территории Беларуси. Выход располагался уже на польской стороне — в десяти метрах от пограничного заграждения.

В рамках операции польские службы задержали более 130 мигрантов. Большинство из них — граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Также правоохранители задержали двух прибывших водителей, чтобы забрать мигрантов и переправить их дальше в страны Западной Европы.

Польская сторона отмечает, что это уже четвертый подобный тоннель, обнаруженный на этом участке границы с Беларусью в текущем году. В Варшаве не раз заявляли, что нелегальная миграция используется как элемент гибридного давления со стороны Минска.

