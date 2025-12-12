Народная депутат Марьяна Безуглая резко раскритиковала публичные действия президента Владимира Зеленского в День Сухопутных войск, заявив, что они носили характер успешной информационной операции, не отражающей реального положения дел на фронте.

Безуглая про Зеленского

В своем сообщении она провела параллели с событиями вокруг Курской операции, которая, по ее словам, вызвала в свое время волну эйфории в обществе и фактически сняла вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В то же время депутат подчеркнула, что последствия этой операции остались вне широкой публичной дискуссии.

Безуглая отмечает, что тогда лишь отдельные голоса обращали внимание на вывод значительных сил из Донецкого направления. По ее словам, похожая ситуация повторяется и сейчас — когда, по ее убеждению, недостаточно говорят об угрозах для Северска, который она называет последним городом на пути в Славянск и Краматорск с восточного направления, а также о Гуляйполе, который вместе с Ореховым, по ее оценке, остается последним рубежом на пути в Запорожье.

Отдельно депутат вспомнила решение продолжить Курскую операцию после рейда в формате обороны, назвав этот момент переломным и вызвавшим отчаяние. Она задала риторический вопрос, будет ли этот сигнал услышан сейчас, когда ситуация, по ее мнению, снова приближается к критической.

В завершении заявления Марианна Безуглая сообщила о намерении добиваться публичного обсуждения этих вопросов через Верховную Раду, подчеркнув, что использует парламентские механизмы, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые, по ее словам, остаются замалчиваемыми.

