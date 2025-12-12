logo

Главная Новости Общество Скандалы Безуглая поставила под сомнение визит Зеленского на Купянское направление
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая поставила под сомнение визит Зеленского на Купянское направление

Народная депутат Марьяна Безуглая поставила под сомнение логику визита президента Владимира Зеленского на Купянское направление, обратив внимание на выбор подразделений для публичных встреч и отсутствие контактов с теми, кого она называет непосредственными организаторами операции.

12 декабря 2025, 22:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала публичный визит президента Украины Владимира Зеленского на Купянское направление, заявив, что формат и акценты этой поездки вызывают серьезные вопросы.

Безуглая поставила под сомнение визит Зеленского на Купянское направление

Новые претензии Безуглой к Зеленскому

По ее словам, президент побывал в 14-й отдельной механизированной бригаде, которую она охарактеризовала как одну из продемонстрировавших худшие результаты на этом направлении, в частности с потерей позиций. Визит сопровождался официальными фото, видео и заявлениями широкой аудитории.

В то же время, отмечает Безуглая, президент не посетил руководителя Купянской операции Игоря Оболенского, а также подразделения Национальной гвардии, в том числе бойцов Хартии, которых она считает ключевыми исполнителями и организаторами этой операции. По ее словам, никаких публичных встреч, благодарностей или комментариев по поводу планирования и реализации операции с этими военными не было.

Депутат отмечает, что в публичной коммуникации президента основной акцент был сделан на общих словах поддержки военнослужащим и на роли Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. При этом, по ее утверждению, полностью проигнорированы вопросы оперативного планирования, управления и конкретных решений, которые, по ее мнению, определили ход Купянской операции.

Отдельно Безуглая обратила внимание на отсутствие публичных контактов президента с Михаилом Драпатым, который, по ее оценке, также имеет непосредственное отношение к событиям Харьковщины.

В итоге депутат поставила риторический вопрос о причинах такого выбора и подчеркнула, что считает подобную коммуникацию выборочной и не отражающей полной картины событий на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безуглая резко раскритиковала публичные действия президента Владимира Зеленского в День Сухопутных войск, заявив, что они носили характер успешной информационной операции, не отражающей реального положения дел на фронте.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5547
