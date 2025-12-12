Безуглая поставила под сомнение визит Зеленского на Купянское направление

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала публичный визит президента Украины Владимира Зеленского на Купянское направление, заявив, что формат и акценты этой поездки вызывают серьезные вопросы.

Новые претензии Безуглой к Зеленскому

По ее словам, президент побывал в 14-й отдельной механизированной бригаде, которую она охарактеризовала как одну из продемонстрировавших худшие результаты на этом направлении, в частности с потерей позиций. Визит сопровождался официальными фото, видео и заявлениями широкой аудитории.

В то же время, отмечает Безуглая, президент не посетил руководителя Купянской операции Игоря Оболенского, а также подразделения Национальной гвардии, в том числе бойцов Хартии, которых она считает ключевыми исполнителями и организаторами этой операции. По ее словам, никаких публичных встреч, благодарностей или комментариев по поводу планирования и реализации операции с этими военными не было.

Депутат отмечает, что в публичной коммуникации президента основной акцент был сделан на общих словах поддержки военнослужащим и на роли Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. При этом, по ее утверждению, полностью проигнорированы вопросы оперативного планирования, управления и конкретных решений, которые, по ее мнению, определили ход Купянской операции.

Отдельно Безуглая обратила внимание на отсутствие публичных контактов президента с Михаилом Драпатым, который, по ее оценке, также имеет непосредственное отношение к событиям Харьковщины.

В итоге депутат поставила риторический вопрос о причинах такого выбора и подчеркнула, что считает подобную коммуникацию выборочной и не отражающей полной картины событий на фронте.

