Война с Россией Военные в шоке с дронов от государства
Военные в шоке с дронов от государства

Военный раскритиковал государственные закупки дронов с оптоволокном: не отвечают реальным условиям фронта

14 декабря 2025, 05:00
Автор:
Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" публично обратил внимание на проблему дронов с оптоволоконным управлением, которые в последнее время массово поставляются в подразделения через государственные закупки. По его словам, технические характеристики такой техники часто не отвечают реальным боевым задачам.

Военные в шоке с дронов от государства

Неэффективные дроны от государства

Речь идет о больших дронах диаметром 13–15 дюймов, которые комплектуют катушками оптоволокна длиной всего 15–20 километров. В то же время, среднее расстояние позиций украинских операторов от линии боевого столкновения составляет 5–7 километров, а большинство боевых применений происходит непосредственно по переднему краю — по пехоте противника и укрытиям.

Военный отмечает, что громоздкие дроны с такими параметрами малоэффективны для преследования пехоты, работы в плотной застройке или посадках. По его мнению, использование оптоволоконного управления имеет смысл только при установке катушек на 23-40 километров и соответствующих аккумуляторов.

Отдельно он подчеркнул необходимость создания собственных мастерских в подразделениях для изготовления как оптики, так и самих дронов. По его словам, государство и коммерческие производители не всегда понимают реальные потребности фронта, а в отдельных случаях подобную технику закупают даже осознанно, несмотря на ее низкую боевую эффективность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Купянске зафиксировано очередное военное преступление российских оккупационных войск против гражданского населения. Об этом сообщила районная военная администрация после эвакуационных мероприятий в центральной части города.



Источник: https://t.me/officer_33/6562
