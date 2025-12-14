Военные в шоке с дронов от государства

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" публично обратил внимание на проблему дронов с оптоволоконным управлением, которые в последнее время массово поставляются в подразделения через государственные закупки. По его словам, технические характеристики такой техники часто не отвечают реальным боевым задачам.

Неэффективные дроны от государства

Речь идет о больших дронах диаметром 13–15 дюймов, которые комплектуют катушками оптоволокна длиной всего 15–20 километров. В то же время, среднее расстояние позиций украинских операторов от линии боевого столкновения составляет 5–7 километров, а большинство боевых применений происходит непосредственно по переднему краю — по пехоте противника и укрытиям.

Военный отмечает, что громоздкие дроны с такими параметрами малоэффективны для преследования пехоты, работы в плотной застройке или посадках. По его мнению, использование оптоволоконного управления имеет смысл только при установке катушек на 23-40 километров и соответствующих аккумуляторов.

Отдельно он подчеркнул необходимость создания собственных мастерских в подразделениях для изготовления как оптики, так и самих дронов. По его словам, государство и коммерческие производители не всегда понимают реальные потребности фронта, а в отдельных случаях подобную технику закупают даже осознанно, несмотря на ее низкую боевую эффективность.

