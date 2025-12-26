«Поздравили» с Рождеством: бойцы ГУР устроили «фейерверки» для российских оккупантов в Крыму



















Бойцы спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины накануне Рождества сожгли ряд вражеских средств ПВО и других целей российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Спецподразделение ГУР «Призраки». Фото: из открытых источников

Пораженные российские цели достаточно дорогостоящи, сообщили в пресс-службе ГУР и показали видео уничтожение вражеских объектов.

В частности, успешно поражена пусковая установка комплекса С-300В, радиолокационная система РСП-6М2, командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3" и радиолокационная станция РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".

"Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали два российских оккупанта. Вооруженная борьба продолжается", — добавили в украинской военной разведке.

