Притула назвав людину, яка закінчить війну в Україні: дав прогноз на 2026 рік

Український волонтер і громадський діяч Сергій Притула не вірить, що війна Росії проти України завершиться у 2026 році. На його думку, ключ до припинення бойових дій наразі перебуває не в Києві, а в Кремлі, а головною перешкодою для миру залишається позиція російського диктатора Володимира Путіна.

Сергій Притула. Фото з відкритих джерел

Сергій Притула в інтерв’ю "РБК-Україна" поділився своїми думками щодо закінчення війни в Україні. За його словами, розвиток подій залежить не лише від України, адже остаточне рішення щодо продовження чи припинення війни значною мірою ухвалюється у Кремлі.

Як пояснив український волонтер, нинішня риторика Путіна не дає підстав розраховувати на швидке завершення війни у 2026 році.

"Моє якесь відчуття, що, мабуть, це не трапиться. Від нас не все залежить. Є безпосередньо одна людина, яка сидить в Кремлі, хоча язик називати його людиною не повертається. І, відштовхуючись від його риторики, коли Путін заявляє, що немає сенсу вести якісь перемовини, коли він там далі трясе якимось "Орєшніком" і так далі", — сказав Притула.

Однак громадський діяч підкреслив, що ситуація на фронті залишається динамічною, а тому остаточні прогнози робити складно. На його думку, одним із факторів, здатних вплинути на позицію Москви, можуть стати регулярні українські удари по військових та стратегічних об’єктах на території Росії.

Притула припустив, що нарощування далекобійних можливостей України та створення умов, за яких значна частина російської економічної інфраструктури перебуватиме під постійною загрозою, може стати додатковим інструментом тиску на Кремль для початку мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав перший крок до завершення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що у Держдумі РФ вимагають від Путіна план закінчення війни в Україні.