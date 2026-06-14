Притула назвал человека, который закончит войну в Украине: дал прогноз на 2026 год

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула не верит, что война России против Украины завершится в 2026 году. По его мнению, ключ к прекращению боевых действий пока находится не в Киеве, а в Кремле, а главным препятствием для мира остается позиция российского диктатора Владимира Путина.

Сергей Притула. Фото из открытых источников

Сергей Притула в интервью "РБК-Украина" поделился своим мнением по поводу окончания войны в Украине. По его словам, развитие событий зависит не только от Украины, ведь окончательное решение о продолжении или прекращении войны в значительной степени принимается в Кремле.

Как пояснил украинский волонтер, нынешняя риторика Путина не дает оснований рассчитывать на скорейшее завершение войны в 2026 году.

"Мое какое-то чувство, что, пожалуй, это не случится. От нас не всё зависит. Есть непосредственно один человек, сидящий в Кремле, хотя язык называть его человеком не поворачивается. И, отталкиваясь от его риторики, когда Путин заявляет, что нет смысла вести какие-то переговоры, когда он там дальше трясет каким-нибудь "Орешником" и так далее", — сказал Притула.

Однако общественный деятель подчеркнул, что ситуация на фронте остается динамичной, а потому окончательные прогнозы делать сложно. По его мнению, одним из факторов, способных повлиять на позиции Москвы, могут стать регулярные украинские удары по военным и стратегическим объектам на территории России.

Притула предположил, что наращивание дальнобойных возможностей Украины и создание условий, при которых значительная часть российской экономической инфраструктуры будет под постоянной угрозой, может стать дополнительным инструментом давления на Кремль для начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал первый шаг к завершению войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ требует от Путина план окончания войны в Украине.