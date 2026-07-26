Президент Фінляндії заявив, що позиція України у війні змінилася

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нині Україна перебуває у найсильнішій позиції з початку повномасштабної війни з Росією. За його словами, цьому сприяють як стійкість українських Сил оборони, так і безперервна підтримка міжнародних партнерів.

Александер Стубб. Фото з відкритих джерел

Александер Стубб після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що сторони обговорили перебіг війни та подальші кроки на шляху до миру. Фінський лідер зазначив, що наразі Україна перебуває у найкращій позиції для закінчення війни, однак темп підтримки союзників потрібно зберігати.

"Я провів добру розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ми обговорили війну агресії Росії проти України та шлях уперед. Позиція України є сильнішою, ніж будь-коли, відколи почалася війна. Безперервна підтримка партнерів є критично важливою, щоб підтримувати цей темп. Україна готова до миру", — написав Стубб у соцмережі X.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що саме Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни. За словами українського лідера, міжнародний тиск на Кремль має зберігатися, аби створити реальні умови для досягнення справедливого миру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна та США обговорили перемир'я: які нові пропозиції передадуть Росії.

Також "Кометнарі" писали про як Путін відповів на пропозицію Токаєва про мир в Україні. В Інституті вивчення війни пояснили, до чого Кремль готує росіян своїми заявами про неможливість замороження військових дій.