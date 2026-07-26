logo_ukra

BTC/USD

64720

ETH/USD

1911.78

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Президент Фінляндії заявив, що позиція України у війні змінилася
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Фінляндії заявив, що позиція України у війні змінилася

Александер Стубб провів розмову з Зеленським та оцінив стан справ на шляху до завершення війни

26 липня 2026, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нині Україна перебуває у найсильнішій позиції з початку повномасштабної війни з Росією. За його словами, цьому сприяють як стійкість українських Сил оборони, так і безперервна підтримка міжнародних партнерів.

Президент Фінляндії заявив, що позиція України у війні змінилася

Александер Стубб. Фото з відкритих джерел

Александер Стубб після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що сторони обговорили перебіг війни та подальші кроки на шляху до миру. Фінський лідер зазначив, що наразі Україна перебуває у найкращій позиції для закінчення війни, однак темп підтримки союзників потрібно зберігати.

"Я провів добру розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ми обговорили війну агресії Росії проти України та шлях уперед. Позиція України є сильнішою, ніж будь-коли, відколи почалася війна. Безперервна підтримка партнерів є критично важливою, щоб підтримувати цей темп. Україна готова до миру", — написав Стубб у соцмережі X.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що саме Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни. За словами українського лідера, міжнародний тиск на Кремль має зберігатися, аби створити реальні умови для досягнення справедливого миру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна та США обговорили перемир'я: які нові пропозиції передадуть Росії.

Також "Кометнарі" писали про як Путін відповів на пропозицію Токаєва про мир в Україні. В Інституті вивчення війни пояснили, до чого Кремль готує росіян своїми заявами про неможливість замороження військових дій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/alexstubb/status/2081306145453486228
Теги:

Новини

Всі новини