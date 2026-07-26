Президент Финляндии заявил, что позиция Украины в войне изменилась

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Slava Kot
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что сейчас Украина находится в сильнейшей позиции с начала полномасштабной войны с Россией. По его словам, этому способствуют как устойчивость украинских сил обороны, так и непрерывная поддержка международных партнеров.
Александер Стубб. Фото из открытых источников
Александер Стубб после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны обсудили ход войны и дальнейшие шаги по пути к миру. Финский лидер отметил, что Украина находится в лучшей позиции для окончания войны, однако темп поддержки союзников нужно сохранять.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что президент США Дональд Трамп отдает себе отчет, что именно Россия пока не демонстрирует готовности к прекращению войны. По словам украинского лидера, международное давление на Кремль должно сохраняться, чтобы создать реальные условия для достижения справедливого мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина и США обсудили перемирие: какие новые предложения передадут России.
Также "Кометнари" писали о том, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине. В Институте изучения войны объяснили, к чему Кремль готовит россиян своими заявлениями о невозможности замораживания военных действий.