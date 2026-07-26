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Президент Финляндии заявил, что позиция Украины в войне изменилась

Александер Стубб провел разговор с Зеленским и оценил положение дел на пути к завершению войны

26 июля 2026, 16:40
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Slava Kot

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что сейчас Украина находится в сильнейшей позиции с начала полномасштабной войны с Россией. По его словам, этому способствуют как устойчивость украинских сил обороны, так и непрерывная поддержка международных партнеров.

Президент Финляндии заявил, что позиция Украины в войне изменилась

Александер Стубб. Фото из открытых источников

Александер Стубб после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что стороны обсудили ход войны и дальнейшие шаги по пути к миру. Финский лидер отметил, что Украина находится в лучшей позиции для окончания войны, однако темп поддержки союзников нужно сохранять.

"Я провел хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили войну агрессии России против Украины и путь вперед. Позиция Украины сильнее, чем когда-либо, с тех пор, как началась война. Непрерывная поддержка партнеров критически важна, чтобы поддерживать этот темп. Украина готова к миру", — написал Стубб.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что президент США Дональд Трамп отдает себе отчет, что именно Россия пока не демонстрирует готовности к прекращению войны. По словам украинского лидера, международное давление на Кремль должно сохраняться, чтобы создать реальные условия для достижения справедливого мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина и США обсудили перемирие: какие новые предложения передадут России.

Также "Кометнари" писали о том, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине. В Институте изучения войны объяснили, к чему Кремль готовит россиян своими заявлениями о невозможности замораживания военных действий.



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Источник: https://x.com/alexstubb/status/2081306145453486228
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