logo_ukra

BTC/USD

85894

ETH/USD

2947.23

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Представники України та США на новій зустрічі «розглянуть карти»
commentss НОВИНИ Всі новини

Представники України та США на новій зустрічі «розглянуть карти»

Україна та США готуються до нового раунду переговорів, джерела стверджують, що наступна зустріч може відбутися уже цього тижня

15 грудня 2025, 22:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Українська та американська переговорні групи на вихідних продовжать переговори щодо мирного плану. За даними джерел, нова зустріч може відбутися вже цього тижня у Маямі.

Представники України та США на новій зустрічі «розглянуть карти»

Переговори делегацій України та США. Фото: з відкритих джерел

Планується, що участь у переговорах візьмуть робочі групи та військові. Про це пише видання Axios. 

Американський чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що переговори відбудуться "десь у США, можливо, в Маямі".

За його словами, в обговореннях братимуть участь робочі групи та військові. Серед іншого, планується "розглянути карти" та інші матеріали, що необхідні для підготовки майбутньої мирної угоди.

Інших деталей майбутньої зустрічі джерело Axios не розкрило. Невідомо також, хто з посадовців представлятиме на цій зустрічі Україну та США.

Як писало раніше видання "Коментарі", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що гарантії безпеки для України мають бути юридично зобов'язуючими. Глава МЗС взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС та поінформував європейських союзників про результати нещодавніх переговорів української та американської делегацій в Берліні.  

Портал "Коментарі" також повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир’я на Різдво. Він наголосив, що російські атаки знищують переважно цивільне населення. Мерц сказав, що Москва зробить важливий крок, якщо припинить свої обстріли на Різдво у ніч на 25 грудня. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — американський президент Дональд Трамп увечері 15 грудня розмовлятиме телефоном із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/2025/12/15/ukraine-talks-zelensky-security-guarantees
Теги:

Новини

Всі новини