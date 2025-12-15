Представники України та США на новій зустрічі «розглянуть карти»

Українська та американська переговорні групи на вихідних продовжать переговори щодо мирного плану. За даними джерел, нова зустріч може відбутися вже цього тижня у Маямі.

Переговори делегацій України та США. Фото: з відкритих джерел

Планується, що участь у переговорах візьмуть робочі групи та військові. Про це пише видання Axios.

Американський чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що переговори відбудуться "десь у США, можливо, в Маямі".

За його словами, в обговореннях братимуть участь робочі групи та військові. Серед іншого, планується "розглянути карти" та інші матеріали, що необхідні для підготовки майбутньої мирної угоди.

Інших деталей майбутньої зустрічі джерело Axios не розкрило. Невідомо також, хто з посадовців представлятиме на цій зустрічі Україну та США.

