Сибіга назвав ключові елементи гарантій безпеки для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що гарантії безпеки для України мають бути юридично зобов'язуючими.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС та поінформував європейських союзників про результати нещодавніх переговорів української та американської делегацій в Берліні.

За даними пресслужби МЗС, міністр підкреслив важливість координації зусиль з європейськими союзниками.

"Для України дуже важливо мати чітку впевненість щодо гарантій безпеки та їх юридично зобов’язуючого характеру. Три фундаментальні елементи — сильна та добре оснащена українська армія, міцна українська оборонна промисловість, яка є частиною європейської оборонної промисловості, та членство України в ЄС", — наголосив Сибіга.

За словами міністра, Європа та США нині мають усі необхідні важелі впливу для критичного тиску на Росію. Зокрема, глава МЗС очікує, що Європейська Рада цього тижня ухвалить принципове рішення щодо повного використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Сибіга наголосив, що пропозиція Європейської Комісії щодо репараційного кредиту є розумним і справедливим підходом.

"Кремль має нарешті усвідомити, що не досягне своїх стратегічних цілей — ані в Україні, ані в Європі, ані в євроатлантичному просторі загалом. Спільними діями ми здатні зробити так, щоб час працював проти Путіна", — додав глава МЗС.

