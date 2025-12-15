Сибига назвал ключевые элементы гарантий безопасности для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть юридически обязывающими.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Глава МИД принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и проинформировал европейских союзников о результатах недавних переговоров украинской и американской делегаций в Берлине.

По данным пресс-службы МИД, министр подчеркнул важность координации усилий с европейскими союзниками.

"Для Украины очень важно иметь четкую уверенность в гарантиях безопасности и их юридически обязывающем характере. Три фундаментальных элемента — сильная и хорошо оснащенная украинская армия, крепкая украинская оборонная промышленность, которая является частью европейской оборонной промышленности, и членство Украины в ЕС", — подчеркнул Сибига.

По словам министра, у Европы и США сейчас есть все необходимые рычаги влияния для критического давления на Россию. В частности, глава МИД ожидает, что Европейский Совет на этой неделе примет принципиальное решение о полном использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Сибига подчеркнул, что предложение Европейской Комиссии по репарационному кредиту является разумным и справедливым подходом.

"Кремль должен наконец-то осознать, что не достигнет своих стратегических целей — ни в Украине, ни в Европе, ни в евроатлантическом пространстве в целом. Совместными действиями мы способны сделать так, чтобы время работало против Путина", — добавил глава МИД.

