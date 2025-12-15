logo

Сибига назвал ключевые элементы гарантий безопасности для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига назвал ключевые элементы гарантий безопасности для Украины

По словам главы МИД Андрея Сибиги, у Европы и США сейчас есть все необходимые рычаги влияния для критического давления на Россию.

15 декабря 2025, 22:07
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть юридически обязывающими.

Сибига назвал ключевые элементы гарантий безопасности для Украины

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Глава МИД принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и проинформировал европейских союзников о результатах недавних переговоров украинской и американской делегаций в Берлине.

По данным пресс-службы МИД, министр подчеркнул важность координации усилий с европейскими союзниками.

"Для Украины очень важно иметь четкую уверенность в гарантиях безопасности и их юридически обязывающем характере. Три фундаментальных элемента — сильная и хорошо оснащенная украинская армия, крепкая украинская оборонная промышленность, которая является частью европейской оборонной промышленности, и членство Украины в ЕС", — подчеркнул Сибига.

По словам министра, у Европы и США сейчас есть все необходимые рычаги влияния для критического давления на Россию. В частности, глава МИД ожидает, что Европейский Совет на этой неделе примет принципиальное решение о полном использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Сибига подчеркнул, что предложение Европейской Комиссии по репарационному кредиту является разумным и справедливым подходом.

"Кремль должен наконец-то осознать, что не достигнет своих стратегических целей — ни в Украине, ни в Европе, ни в евроатлантическом пространстве в целом. Совместными действиями мы способны сделать так, чтобы время работало против Путина", — добавил глава МИД.

Как сообщал портал "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц предложил России устроить перемирие на Рождество. Он подчеркнул, что российские атаки уничтожают преимущественно гражданское население. Мерц сказал, что Москва предпримет важный шаг, если прекратит свои обстрелы на Рождество в ночь на 25 декабря.



Источник: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-na-radi-ministriv-zakordonnih-sprav-yes-nazvav-tri-klyuchovih-elementi-garantij-bezpeki-dlya-ukrayini
